Incidente mortale nel teatino | morto motociclista 47enne

Beautiful - trame americane : Thomas provoca un Incidente mortale ad Emma : Clamoroso colpo di scena arriva dalle puntate americane di Beautiful in onda attualmente negli Stati Uniti. Thomas, infatti, provocherà la morte di Emma, rea di aver voluto raccontare ad Hope la verità su sua figlia Beth. Beautiful: Thomas fuori controllo Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane in onda a fine giugno in America annunciano la morte tragica di Emma. La Barber, infatti, rimarrà vittima di un incidente mortale ...

Incidente mortale a Marsala - spezzata un’altra giovane vita : Nuova tragedia sulle strade siciliane. Ieri sera un motociclista è morto in un Incidente avvenuto lungo la SP 21, a Marsala. Si tratta di un’altra giovane vita spezzata di soli 30 anni. Nella tarda serata di ieri ha perso la vita in un Incidente stradale sulla SP21 in contrada Spagnola, Emanuele Giangrande, 30enne marsalese. Il ragazzo si trovava a bordo della sua moto di grossa cilindrata e stava percorrendo la provinciale in direzione ...

Marco Paolini a un anno dall’Incidente stradale mortale : ‘Non riesco a perdonarmi’ : “[…] Tutti sappiamo che cose così possono succedere. Che una distrazione, un errore, una svista possono creare danni irreparabili. Tutti gli amici hanno provato a tenermi su ripetendomelo. Ma non hai modo di prepararti a questo. Quando succede… Undici mesi dopo quel giorno non è cambiato molto. Posso provare a capire me stesso. Ma non riesco a perdonarmi“. Chi parla è Marco Paolini che intervistato dal Corriere ripercorre ...

Incidente mortale sulla tangenziale di Napoli : muore 54enne - code e traffico in tilt : E' deceduta una delle due persone rimaste coinvolte nel gravissimo Incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 19 giugno, lungo la tangenziale di Napoli. Il terribile impatto fatale ha causato la morte di P.P., queste le iniziali della vittima, un uomo di cinquantaquattro anni di età, originario e residente a Soccavo, popoloso quartiere dell'area dei cosiddetti 'Campi Flegrei', periferica a nord-ovest della città di Napoli. A ...

Incidente mortale sulla riviera nord di Messina : morta la ventenne Martina Carbonaro : Alba di morte. Un Incidente stradale è avvenuto sulla riviera nord di Messina vicino la chiesa di Grotte, sulla via

Incidente mortale a Modica : muore un 15enne : Incidente mortale ieri sera intorno alle ore 11,30 in via Risorgimento a Modica. A perdere la vita è stato il 15enne. Scontro auto moto

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Le conseguenze del primo Incidente mortale con un monopattino elettrico : Proprio mentre l'Italia si trova all'ultima curva prima di poter mettere su strada la propria carovana di monopattini elettrici, dalla Francia, dove ormai sono diventati un fondamentale mezzo per muoversi nel traffico, giunge la notizia della prima vittima su un due ruote elettrico. Lunedì un ragazzo di venticinque anni, nel vivace quartiere di Goutte d'Or, nella zona nord di Parigi, è stato travolto e ucciso da un camion. Secondo le prime ...

Gallipoli - Incidente mortale nel primo pomeriggio : muore una donna : Un terribile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 13:00 a Gallipoli, in provincia di Lecce, dove c'è stato un tamponamento a catena tra più veicoli. Ad avere la peggio è stata una donna di 40 anni, Angjelina Zefi, questo il nome della vittima, di origini albanesi. Secondo quanto riporta la stampa locale la donna si trovava nella sua automobile, quando, per cause ancora in corso di accertamento è rimasta coinvolta nel ...

Treviso - provoca Incidente mortale : arrestato 22enne - è accusato anche di stalking : Disposto l'arresto per lo studente di 22 anni di Quinto di Treviso accusato di aver deliberatamente provocato l'incidente stradale di Povegliano in cui, venerdì scorso, è morta una donna di 62 anni, Giuseppina Lo Brutto. Secondo la fidanzata che era in auto con lui, il giovane avrebbe volontariamente provocato lo schianto.

Treviso - arrestato il 22enne che ha provocato l'Incidente mortale a Povegliano : Christian Balzan, il ragazzo di 22 anni che venerdì scorso ha travolto e ucciso una donna di 61 anni, Giuseppina Lo Brutto, durante un incidente stradale, questa mattina ha ricevuto il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura trevigiana: il ragazzo è accusato di aver provocato l'incidente mortale di proposito, per cui le ipotesi di reato ascritte a suo carico sono di omicidio volontario, violenza e tentato omicidio. ...

Treviso - Incidente mortale dopo lite : ragazza accusa il fidanzato di aver sterzato apposta : I soccorritori e gli uomini della polizia stradale che erano giunti sul luogo dell’incidente a Povegliano, in provincia di Treviso, avevano subito notato una stranezza: infatti il frontale tra le due auto era avvenuto nel bel mezzo di lungo rettilineo. Mentre stavano tentando di dare una risposta a quest’anomalia, forse dovuta ad una distrazione, ad una manovra errata oppure ad un colpo di sonno, è arrivata l’accusa sconvolgente della 21enne ...

Incidente mortale al porto di Ancona : il dolore per la morte di Luca Lizzeri : Un infortunio mortale ha scosso i lavoratori portuali di Ancona. In un Incidente al porto anconetano, alla banchina 23 della