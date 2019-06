In vacanza ad Amsterdam? Sposate un abitante dura solo un giorno

vanityfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Con 19milioni di arrivi nell’ultimo annoha battuto un nuovo record: resta una delle città più visitate d’Europa. Non ha bisogno di più turisti ma, come succede a tante mete mainstream, inevitabilmente i visitatori si concentrano negli stessi luoghi. D’altronde, come fare per non visitare icone con il Van Gogh Museum, la casa di Anna Frank, i canali intorno a piazza Dam? Ma c’è molto di più, e ora per scoprirlo si può anche sposare (per finta) un suoper un. IL TOUR L’iniziativa si chiama Marry anmer for a day: è un matrimonio senza alcun valore legale, ma ad altissimo valore simbolico, ed è un modo unico per visitare la città. Si fa una cerimonia con tanto di abito e di anelli, e poi comincia subito la «luna di miele» e per unintero ci si fa guidare dallo sposo o dalla sposa in quei posti didove i ...

obroseymendes : Devo risparmiare altrimenti ad Amsterdam dovrò dare il culo per mantenermi durante la vacanza, devo uscire di meno… - AirHelpItalia : @IlFuGigiBi nel promuoverci ci sforziamo molto anche di aiutare i viaggiatori a conoscere i propri diritti (pensa c… - Julio_Arnes : @SharkITA79 Fatto la stessa cosa io quand'ero in vacanza ad Amsterdam. Ho goduto non poco ?? -