In Francia la battaglia dei décolleté contro la polizia morale islamista

Toto Wolff F1 - GP Francia 2019 : “Il circuito migliore dell’anno per Mercedes - in Austria sarà battaglia con Ferrari. Voglio duelli gladiatori” : Le Mercedes hanno dominato il GP di Francia 2019 , ottava tappa del Mondiale F1. Le Frecce d’Argento hanno infilato l’ennesima doppietta stagionale, Lewis Hamilton ha giganteggiato dal primo all’ultimo giro imponendosi agevolmente davanti a Valtteri Bottas. Il britannico ha conquistato la quarta vittoria consecutiva e ha allungato in classifica generale nei confronti del suo compagno di squadra mentre le Ferrari sono state ...

F1 - Toto Wolff : “Un campanello d’allarme in Canada. Si prospetta una dura battaglia in Francia” : Dopo le tante polemiche del GP del Canada, sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1, il Circus si proietta al prossimo weekend iridato in Francia, sul circuito di Le Castellet (Francia). Il tema sarà sempre lo stesso: sarà possibile battere la Mercedes? Le Frecce d’Argento hanno ottenuto sette vittorie in altrettante gare e stanno monopolizzando la scena sia nella classifica riservata ai piloti e sia a quella dei costruttori. ...