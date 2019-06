In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Giugno | Olimpiadi | Milano e Cortina vincono ma

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Giugno : Per l’ingegnere ad oggi è partita solo la “burocrazia degli appalti” - ma manca il presupposto fondamentale per andare avanti : la disponibilità dei finanziamenti : Si fa o non si fa? Tav, Conte e Salvini studiano il tracciato alternativo 5Stelle Grana Alta Velocità – La viceministra Castelli apre le danze su Repubblica: “I sindaci della Valle lavorano a un compromesso”. Già visionato dal capo leghista di G. Cal. Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Slurp. “Sulle spalle di un uomo solo. Duro intervento di Mattarella al Csm. Il Quirinale ormai è l’unico interlocutore delle cancellerie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Giugno : La nostra campagna – Le categorie che la “tassa piatta” se la sono già data : Il recupero dell’evasione Sull’orlo della fame: i soliti liberi professionisti e commercianti Encefalogramma piatto – Dagli studi di settore agli indici di affidabilità poco cambia: i redditi dichiarati non sono credibili di Luciano Cerasa Pubblicare tutto di Marco Travaglio L’altroieri il cosiddetto ministro dell’Interno Matteo Salvini si sentiva tanto ministro della Giustizia. Partecipando a Milano al Festival del Lavoro (per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Giugno : La Casellati contro la trasparenza : sugli atti decide lei : Queen elizabeth Casellati, niente trasparenza sugli atti: il Senato è cosa sua Il nuovo regolamento prevede restrizioni per il diritto d’accesso a tutti i documenti di Ilaria Proietti Oh sì, frustateciii! di Marco Travaglio Auguriamo sinceramente al Giornale Unico dell’Apocalisse che il 9 luglio i ministri delle Finanze dell’Ue deliberino questa benedetta procedura d’infrazione contro l’Italia. Perché se, Dio non voglia, dovessimo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Giugno : : Linea dura Grandi evasori, a Milano i pm hanno recuperato 5,6 miliardi Meglio ottenere patteggiamenti che processi – Anche se le pene sono basse, la Procura di Greco costringe le aziende a un accordo di Gianni Barbacetto Almeno scusatevi di Marco Travaglio Il 23 gennaio 2009 il Fatto non esisteva ancora, se non nella mente e nelle speranze di un pugno di giornalisti stufi della censura e dell’autocensura dei giornaloni. Chi scrive ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Giugno : Pd - l’“autosospeso” Lotti dirige l’assemblea con i suoi 80 eletti : L’autosospeso Lotti presiede la corrente “anti-Zingaretti” Malgrado lo scandalo Csm e il mezzo passo indietro, l’ex ministro guida l’incontro di Base Riformista: il suo gruppo prepara la strategia per condizionare il segretario di Wanda Marra Il Caltagiro di Marco Travaglio Ieri, in stereofonia, quei due bocciuoli di rosa di Francesco Gaetano Caltagirone e Matteo Salvini hanno notificato l’ingiunzione di sfratto a Virginia Raggi. Il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Giugno : Barricate contro il salario minimo : i lavoratori è meglio non pagarli : salario minimo, un fronte ampio vuole farlo saltare Dall’Ocse a Confindustria, dai dem ai sindacati fino alla Lega. In ballo c’è la tutela degli utili aziendali di Salvatore Cannavò Matteo Trumputin di Marco Travaglio Noi, che in fondo siamo gente semplice, seguiamo sempre con devota attenzione le lezioni di geopolitica e strategia dei giornaloni. E ci eravamo abituati all’idea che Salvini, e pure i 5Stelle, siano i cavalli di Troia di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Giugno : : l’intervista – Alfonso Bonafede “Niente bavagli: divulgare tutto ciò che è di interesse pubblico” Il ministro della Giustizia chiude al Carroccio sulle intercettazioni e difende il trojan: “Ha Fatto scoprire lo scandalo Csm” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Legittima difesa. “Ivrea, il tabaccaio ha sparato alle spalle. Salvini: resto comunque al suo fianco” (Corriere della sera, 12.6). Tutto pur di non ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Giugno : Bugie e furbate sul caso Csm : ora taroccano pure la Consip : L’analisi L’inchiesta Consip e la favola dei pm duri con Lotti e Renzi sr. La Procura di Pignatone e le intercettazioni di Marco Lillo Il cavallo di Trojan di Marco Travaglio Il frittomisto allucinogeno dello scandalo del Csm (e del Pd) rischia di far perdere di vista i fondamentali: cos’è illecito e cosa no, cos’è scandaloso e cosa no, cos’è normale e cosa no, chi è coerente e chi no. Partiamo dal principio: la Procura di Perugia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Giugno : Lady Casellati si fa aspettare e i voli Alitalia ritardano : Casta con le ali voli “in ostaggio” di Casellati. Alitalia: ora basta privilegi Ritardi e proteste – Sale a bordo solo dopo che gli altri sono seduti, vuol far spostare passeggeri, il nodo della scorta. E scatta la “direttiva-anti” di Carlo Tecce La campagna d’estate di Marco Travaglio Un mese fa il gruppo francese Kering che controlla fra l’altro il marchio Gucci ha chiuso le sue pendenze con il fisco italiano sborsando sull’unghia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Giugno : Il segretario non scarica l’ex ministro e si limita a dire : “Il partito che ho in mente non si occupa delle nomine dei magistrati” : Psico-dem Zingaretti si tiene l’imbarazzante Luca e quello, per ringraziarlo, lo bastona Nel caos – Il segretario difende l’ex ministro e dice: “Il mio Pd non si occupa di Procure” di Wanda Marra La macchina del tango di Marco Travaglio L’ultimo grido del tartufismo nazionale è smentire notizie inesistenti per cancellare quelle esistenti e rispondere alle domande sbagliate per eludere quelle giuste. Tipo dialogo tra sordi. “Che ora ...

Sul nuovo 7 in Edicola domani Il ritorno di Caterina Caselli : «Ho sofferto - eccomi qui» : Sul nuovo 7 Caterina Caselli racconta i mesi del cancro e si mostra con un nuovo look. Moda, addio alle top model: oggi dai social solo “new faces”

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Giugno : “Contatti leghisti in dote all’uomo legato al boss” : Palermo “Contatti leghisti in dote all’uomo legato al boss” Paolo Arata, l’ex parlamentare forzista nelle grazie del Carroccio, che lo ha interpellato per ideare il progetto sulle Energie, aveva una carta da giocarsi più degli altri. Quegli “attuali influenti contatti con esponenti della Lega” che “ha portato in dote alle iniziative imprenditoriali con Nicastri” Vito, siciliano e “re dell’eolico” ritenuto dai pm vicino al […] di Valeria ...

