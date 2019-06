Il viceministro Garavaglia | “Minibot? Un casino se per tutti Coperture flat tax non le

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Preoccupazione per il salario minimo, sì ai minibot ma non peraltrimenti è un “” e nessuna informazione sulledellatax per evitare azioni di “spionaggio” dell’alleato di governo. Ildell’Economia, il leghista Massimo, parla delle mosse economiche sul tavolo dell’esecutivo Conte e marca le distanze dal M5s. “Siamo un po’ preoccupati, l’unica cosa che non si può fare in questo momento è aumentare i costi alle aziende”, ha spiegato a Circo Massimo su Radio Capital, a proposito della posizione della Lega sul salario minimo. Una misura che in una certa forma “è dannosa per le imprese”ed è stata “bocciata da tutto il mondo economico”, sottolinea, chiedendo a Di Maio di “dare le”. Quelle sullatax, al momento, rimangono top secret, ...

