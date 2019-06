Il salario minimo aiuta le imprese Così i 5 Stelle ' correggono' la Lega

M5S denuncia : 'Sindacalista Furlan ha stipendio d'oro - ma non vuole salario minimo' : Il Movimento Cinque Stelle, come è nelle sue abitudini, sceglie di veicolare i propri messaggi sfruttando la forza dei propri social. Uno strumento che, in passato, ha già fatto diffondere in maniera capillare ciò che Di Maio e i suoi hanno avuto da dire. Stavolta l'invettiva dei grillini riguarda direttamente i sindacati e la loro posizione negativa rispetto alle politiche sociali del Movimento. Un primo attacco ha riguardato Landini, ...

Un fronte contro il salario minimo voluto da M5S. Garavaglia : "Lega preoccupata" : È uno dei fronti più caldi dell’estate romana, nei palazzi delle istituzioni. Si tratta del salario minimo, fortemente voluto dal Movimento 5 stelle, ma circondato da un fronte di fortissimi oppositori. Primo fra tutti, la Lega, ma anche sindacati e Confindustria chiedono pesanti correttivi alla proposta M5S.“Siamo un po’ preoccupati, l’unica cosa che non si può fare in questo momento è ...

Minibot - dubbi anche da Garavaglia "salario minimo? Aumenta i costi" : "Se i Minibot sono erga omnes si fa un casino"; il "tema vero e' quello della certificazione dei debiti da parte delle pubblica amministrazione ed e' stato in parte risolto". Dopo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, un altro dei colonnelli del Carroccio esprime qualche perplessità sullo strumento dei Minibot ideato da Claudio Borghi. In un’intervista a Circo Massimo su ...

Il viceministro Garavaglia : “Minibot? Un casino se per tutti. Coperture flat tax non le dico. Preoccupati per salario minimo” : Preoccupazione per il salario minimo, sì ai minibot ma non per tutti altrimenti è un “casino” e nessuna informazione sulle Coperture della flat tax per evitare azioni di “spionaggio” dell’alleato di governo. Il viceministro dell’Economia, il leghista Massimo Garavaglia, parla delle mosse economiche sul tavolo dell’esecutivo Conte e marca le distanze dal M5s. “Siamo un po’ Preoccupati, l’unica ...

Massimo Garavaglia sul salario minimo M5s : "L'unica cosa che in questo momento non si può fare" : Lo scontro nel governo è su più fronti. Dopo il botta e risposta della domenica sulla flat tax tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ecco le bordate di Massimo Garavaglia, il viceministro dell'Economia che mette nel mirino il salario minimo chiesto dal M5s. "L'unica cosa che non si può fare in questo

salario minimo? No - grazie. Perché le piccole imprese bocciano la proposta M5s : Come sono composti i salari di oggi e Perché ci sarebbe il pericolo dell'aumento dei lavoratori in nero: tutte le critiche...

Il salario minimo a 9 euro costa 6 - 7 miliardi alle imprese : Le stime dell’Inapp (ex Isfol): la misura, bandiera del M5S, si applicherebbe a circa 2,6 milioni di dipendenti del settore privato non agricolo. Di questi, circa 1,9 milioni sono lavoratori a tempo pieno e l’aggravio a carico dei datori è calcolato in 5,2 miliardi. I rimanenti circa 680mila lavoratori sono impiegati a tempo parziale. In questo caso, l’adeguamento retributivo al nuovo minimo legale di 9 euro ...

salario minimo - l’Istat stima il costo in 4 miliardi. Ma secondo l’Inps sono 10 e per l’Istituto analisi politiche pubbliche 6 - 7 : Battaglia di cifre sul costo per le imprese del Salario minimo proposto dal Movimento 5 Stelle. L’Istat l’ha stimato in 4,3 miliardi, ma senza tenere conto del fatto che se aumenta il livello minimo anche quelli superiori andranno riparametrati. Giovedì il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a margine del Festival del lavoro ha detto che l’istituto “ha fatto una stima di 10 miliardi di euro di costo“, ricordando ...

M5s apre alle Autonomie. Ma la Lega chiude sul salario minimo : "Stiano attenti a non esagerare". Matteo Salvini - e nessuno nella Lega in verità - potrebbe rispondere al lungo 'post' di Luigi Di Maio sull'autonomia, in cui il vice premier pentastellato chiede che le intese care agli 'ex lumbard' procedano "di pari passo con un grande piano per il Sud". Ma il ragionamento nel partito di via Bellerio è univoco: nel testo, implicitamente, Di Maio dice che l'autonomia si farà, allora va bene. Il ...

salario minimo : Tridico - 'a mio parere è necessario - costi per 10 mld' : Milano, 20 giu. (Labitalia) - (dall'inviato Fabio Paluccio)- "L'Inps ha fatto una stima di 10 milia[...]

salario minimo : Calderone - 'tagliare cuneo fiscale o imprese ridurranno personale' : Milano, 20 giu. (Labitalia) - "Se si vuole davvero fare il Salario minimo, allora, a nostro parere,[...]

salario minimo : Consulenti - aumento costo lavoro non inferiore a 20% : Milano, 20 giu. (Labitalia) - L'introduzione di un Salario minimo orario di 9 euro lordi per tutti [...]

salario minimo : il Movimento 5 stelle propone il ritorno alla "scala mobile" : Un ritorno all’antico, alla vecchia “scala mobile” abolita nel 1984. La proposta arriva dal Movimento 5 stelle.Prevedere “un meccanismo di rivalutazione legata all’Indice dei Prezzi al Consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati. In tal modo si tutela di anno in anno il potere d’acquisto dei lavoratori rispetto all’aumento dei prezzi”. Così il blog del ...

salario minimo - ecco come funziona nei Paesi Ue che l’hanno adottato : La proposta di un Salario minimo ha aperto un nuovo fronte di tensioni fra Cinque stelle e Lega. Ma la proposta di un «minimum wage» su scala Ue è già entrata nel dibattito politico a Bruxelles, incassando anche il parere favorevole di leader come Angela Merkel ed Emmanuel Macron. ecco perché ...