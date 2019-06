Il Real Madrid al lavoro per creare la propria squadra femminille

Atalanta - la conferma di Gasperini : “tentato dalla Roma - adesso voglio il Real Madrid” : “Lasciare Bergamo? Non me la sono sentita di percorrere questa strada anche se la Roma poteva essere una grande tentazione ma con il risultato raggiunto e quello che Bergamo sta facendo per me non potevo cambiare, per me sarebbe stata una forma di piccolo tradimento”. Sono le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, sul contatto avvenuto per la panchina giallorossa. “Era una cosa che stimolava ...

Real Madrid - Vinicius chiama il fuoriclasse francese a Madrid - i dettagli : Dopo una stagione difficile, il Real Madrid è pronto a rivoluzionare la sua rosa. Sono già 300 i milioni spesi da Florentino Perez per acquistare i vari Hazard, Jovic, Militao, Mendy e Rodrigo. E potrebbe non essere finito qui il mercato galattico dei Blancos. Il sogno per l’attacco si chiama Kylian Mbappé, sebbene sia davvero complicato strapparlo al Paris Saint Germain. Ci ha provato Vinicius Jr, attaccante classe 2000 del Real ...

Mbappé al Real Madrid? Vinicius fa sognare i tifosi : “Arriverà presto” : Il Real Madrid ha già speso tantissimo sul mercato, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Uno dei nomi che si fanno spesso con insistenza è quello di Kylian Mbappé, su cui tuttavia non sembra esserci la volontà del PSG di cederlo. In ogni caso, Vinicius Jr fa sognare i tifosi blancos. Il giovane attaccante della compagine spagnola infatti, in una intervista a Telefoot, ha parlato del suo rapporto con il francese e della possibilità che ...

Calciomercato Milan – Maldini a lavoro a Ibiza : pizzicato in un bar con un terzino del Real Madrid [FOTO] : Il Milan punta a due giocatori del Real Madrid: la strategia del club rossonero per ‘ammorbidire’ Perez Il Milan sta lavorando sodo per costruire la nuova squadra: dopo gli addii di Leonardo e Gattuso e l’arrivo di Giampaolo, Maldini, Boban e Massara puntano a far rinascere il club rossonero. Il dt della squadra Milanese è stato pizzicato oggi in un bar a Ibiza insieme ad un giovane terzino del Real Madrid. La foto, ...

Il figlio di Reyes giocherà nelle giovanili del Real Madrid : Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte di Reyes, nel frattempo Josè Antonio Reyes jr., figlio 11enne giocherà nella prossima stagione nel giovanili del Real Madrid, è dunque pronti per il grande salto come conferma il diretto interessato attraverso un messaggio su Instagram. “Sono molto contento e orgoglioso di iniziare questa nuova tappa nel Real Madrid – ha scritto – Voglio ringraziare tutti per ...

Tanti auguri a…Zinedine Zidane - l’allenatore del Real Madrid compie 47 anni : tanti successi da calciatore e tecnico e quell’episodio con Materazzi… : compie 47 anni oggi Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid. successi da calciatore e da tecnico, ma un gesto che continua a far discutere e che, secondo alcuni, ne ha rovinato la carriera. Dal punto di vista tecnico Zizou è stato uno dei calciatori più forti della storia. Straordinario interprete del ruolo di trequartista e del gesto della “ruleta” o “veronica” se preferite. Un palmarés impressionante solo a ...

La morte del padre e adesso il Real Madrid - il figlio di Reyes si veste di blanco : giocherà nell’Infantil B : Il figlio del giocatore scomparso lo scorso 1 giugno ha firmato per il club blanco, facendo un regalo al papà Solo venti giorni fa José Antonio Reyes moriva in seguito ad un incidente stradale, un colpo durissimo per l’intero mondo del calcio, costretto a piangere questa scomparsa improvvisa. Venti giorni dopo, il figlio dello sfortunato calciatore spagnolo entra ufficialmente nel Real Madrid, per giocare nell’Infantil ...

Calcio femminile - il Real Madrid avrà una squadra dalla prossima stagione : Il Calcio femminile sempre più alla ribalta, in particolar modo il mondiale è sempre più seguito in vista dei nuovi appuntamenti con la nazionale italiana che si candida ad essere grande protagonista. Nel frattempo il Real Madrid avrà una squadra femminile nella prossima stagione, come riportano i media spagnoli i ‘blancos’ avrebbero trovato un accordo con il CD Tacon, club che milita nella Liga Iberdrola per una cifra ...

Juventus - si complica la corsa a De Ligt : sul difensore olandese piomba anche il Real Madrid : Il club spagnolo ha intenzione di battere la concorrenza di PSG e Juventus, mettendo le mani sul promettente difensore olandese Cresce la concorrenza per la Juventus nella corsa a Matthijs De Ligt, secondo quanto riferiscono i media francesi anche il Real Madrid sarebbe piombato sul difensore olandese. LaPresse/EFE Oltre a Barcellona e Paris Saint-Germain dunque, i bianconeri devono guardarsi anche dai blancos, che potrebbero sfruttare i ...

Calciomercato Milan – Maldini - colloquio positivo con il Real Madrid : ecco gli obiettivi rossoneri : Paolo Maldini incontro i dirigenti del Real Madrid per sondare la disponibilità di alcuni giovani talenti: il Milan pesca fra i talentuosi esuberi dei Blancos “È andata bene“, poche parole quelle pronunciate da Paolo Maldini al suo ritorno da Madrid. Poche parole, che però fanno sorridere i tifosi del Milan. Il neo dirigente rossonero si è recato nella capitale spagnola per sondare i margini di cessione di alcune stelle che i ...

5 colpi possibili dal Real Madrid per il Milan : Il Real Madrid, dopo aver iniziato la campagna estiva con degli acquisti sontuosi, è ora costretto a vendere e a mettere sul piatto alcuni dei suoi pezzi pregiati. Primo tra tutti Dani Ceballos.

Calciomercato Milan - missione a Madrid : spesa in casa Real : Calciomercato Milan – Il Milan ha deciso di affidarsi all’allenatore Giampaolo, una scelta coraggiosa per provare a migliorare il risultato della scorsa stagione e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo la dirigenza non sta di certo a guardare, nelle ultime ore missione a Madrid per provare ad intavolare qualche trattativa. Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Dani Ceballos, il ...

Al Real Madrid per 48 milioni di euro - ma il nuovo gioiello dei Blancos è emozionato. E la presentazione è un flop : Si chiama Ferland Mendy, francese classe 1995, e da molti è considerato uno dei terzini sinistri più forti (e con più prospettive di crescita) in circolazione. Il Real Madrid lo ha acquistato dal Lione per 48 milioni di euro e con un contratto che lo lega ai Blancos fino al 2025. Al momento della presentazione, tuttavia, Mendy è stato tradito dall’emozione e i primi palleggi sono stati piuttosto disastrosi, tanto che il pubblico ha ...

Milan - previsto un incontro domani con il Real Madrid : ecco quali sono le intenzioni rossonere : Nella giornata di domani, Maldini e Boban voleranno a Madrid per incontrare Jose Angel Sanchez, direttore generale del Real Ufficializzato nella giornata di oggi Marco Giampaolo, il Milan prosegue adesso il proprio lavoro teso a rinforzare la rosa. Nella giornata di domani è previsto un incontro a Madrid con il Real, un confronto importante nel corso del quale Maldini e Boban proveranno a capire quali sono i giocatori in uscita dal club ...