Il partito del 20 luglio

Dopo dodici giorni il partito Democratico si è accorto del caso Sea Watch 3 : Il Partito Democratico ha iniziato a parlare del nuovo caso Sea Watch 3 al dodicesimo giorno di permanenza in mare della nave della ONG tedesca. I democratici sostengono l'appello alla Corte di Strasburgo della ONG, spiegando che i giudici "potranno riscontrare le violazioni dei diritti umani che si commettono in queste ore".Continua a leggere

Paola Nugnes lascia il M5s e accusa Luigi Di Maio : "Controlla ogni aspetto del partito" : Non solo lo scontro violentissimo tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battisa. Il M5s perde pezzi: se ne va infatti la senatrice dissidente Paola Nugnes, l'annuncio arriva in un'intervista al quotidiano comunista il manifesto, dove rivela l'intenzione di affrancarsi dal partito grillino. Nel mirino de

Il partito di Calenda sarebbe al 16% - ma gli elettori del Pd restano fedeli alla ‘ditta’ : Se Carlo Calenda fosse alla guida di un nuovo partito, il 16% degli elettori lo voterebbe. I consensi aumentano se si prendono in considerazione solo i votanti del Pd, fra cui il consenso salirebbe al 36%. Un risultato di questo tipo, per quanto rimanga per ora solo nell'immaginario virtuale, rimetterebbe in discussione lo scenario politico attuale.Continua a leggere

Cesare Cremoni e il mistero della velina mora : «È partito per le vacanze e le ha dato il due di picche» : Sembra proprio che una ex velina di "Striscia la notzia" sia rimasta delusa per via di Cesare Cremonini. Il cantante infatti avrebbe rifilato un bel due di picche a un'ex velina mora,...

Boris Johnson e Jeremy Hunt sono gli ultimi due candidati rimasti in corsa per la leadership del partito Conservatore britannico : Il nuovo segretario del Partito Conservatore britannico – e quindi il nuovo primo ministro del Regno Unito sarà uno tra Jeremy Hunt e Boris Johnson, gli ultimi due candidati rimasti in corsa dopo l’ultima votazione interna al Partito, che ha

Crotone - segreteria provinciale del Pd : il partito si confronterà con comunità - movimenti e partiti che hanno a cuore gli interessi del territorio anziché i propri : Pd provinciale ancora alle prese con l’analisi del voto europeo e non si accorge che il tempo passa e nulla

Salvini candidato al premio Nobel per la Pace : la proposta dell’Afd - partito di destra tedesco : La vicecapogruppo di Alternative fuer Deutschland, Beatrix von Storch, ha proposto di candidare al premio Nobel per la Pace il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per le sue politiche in tema di immigrazione. L'Afd è un partito di estrema destra tedesco, alleato con la Lega al Parlamento europeo. La proposta della deputata tedesca è stata presentata durante un’intervista a ‘Punto Europa’, trasmissione di Tg parlamento che verrà trasmessa ...

Gli ultimi candidati ancora in corsa per la leadership del partito Conservatore sono Boris Johnson - Jeremy Hunt e Michael Gove : Gli ultimi tre candidati ancora in corsa per la leadership del Partito Conservatore britannico sono Boris Johnson, Jeremy Hunt e Michael Gove. Dopo una votazione tenuta questa mattina è stato infatti eliminato il candidato Sajid Javid, che ha ricevuto meno voti degli altri:

Oggi si sceglieranno i due candidati finali alla guida del partito Conservatore del Regno Unito : Il Partito Conservatore del Regno Unito sceglierà Oggi i due candidati finali a prendere il posto di Theresa May come nuovo leader del Partito e, di conseguenza, come primo ministro del paese. Al momento sono ancora in corsa quattro candidati,

Forza Italia - per Toti prove generali di scissione da Berlusconi : registrato il nome del nuovo partito : L’Italia in crescita. Non ha puntato sull’originalità Giovanni Toti per battezzare il suo nuovo soggetto politico. Il governatore della Liguria accelera il percorso di scissione da Forza Italia: e ha registrato quello che fino a poche settimane fa era solo il suo slogan. La scritta “L’Italia in crescita”, infatti, era nota come ‘claim’ di presentazione della ‘grande costituente che Toti ha ...

Pd - Richetti segue Calenda : “Serve partito a fianco del Pd”. Renziani su Lotti : “Rapporti coi magistrati? Consuetudine” : Tra caso Lotti e polemiche sulla segreteria dem varata dal segretario Nicola Zingaretti, in casa Pd è di nuovo faida aperta tra le diverse correnti, oltre che tra i fedelissimi Renziani e la nuova maggioranza. Ad attaccare sulla gestione del caso legato all’ex ministro dello Sport (che si è autosospeso dopo i suoi incontri notturni con il pubblico ministero Palamara e altri esponenti del Csm durante i quali parlavano di nomine negli uffici ...

Coalizione Civica : La nuova Giunta di Pescara nella trappola della partitocrazia : Pescara - Coalizione Civica per Pescara chiede l’aiuto dell’informazione per la protesta pacifista contro il metodo avviato per la nomina della Giunta Comunale. Alcuni giorni fa il quotidiano il Centro riferiva di una riunione dei rappresentanti delle liste sostenenti Carlo Masci sindaco di Pescara, indetta per discutere dei criteri per la formazione della prossima Giunta della città, in cui il Sindaco non era presente. Oggi a quanto pare, ...

DALLA CINA/ Pechino e Washington alle prese col partito iraniano della guerra : A breve l'Iran supererà il limite delle riserve di uranio a basso arricchimento consentito dall'accordo sul nucleare del 2015

Simona Mafai - addio all’ex senatrice storica dirigente del partito comunista : Questa mattina si è spenta all’età di 91 anni nella sua casa di Palermo, Simona Mafai, storica dirigente del Partito comunista, ex senatrice e consigliera comunale. Figlia dei pittori Mario Mafai e Antonietta Raphael, era la sorella della giornalista e scrittrice Miriam. “Con la morte di Simona Mafai se ne va una figura storica della sinistra siciliana, una coscienza critica di Palermo e una donna sempre impegnata per l’emancipazione ...