Il musulmano Badar diventa carabiniere Macché Paese razzista questa è integrazione

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Tony Damascelli Il 23enne, di origine marocchine, ha giurato fedeltà all'Arma e alla Repubblicanon è una barzelletta sui carabinieri.è una storia vera, bella fresca, materiale che serve per guardare il sole senza restarne accecati. Lui si chiamaEddine Mennani, dai documenti si intuisce che le generalità non appartengano, per araldica, a un italiano al cento per cento. Ma non è un problema, perché il suddettoè nato a Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta, da genitori marocchini, di religione musulmana, di riti e abitudini relative. Ma, che oggi conta anni ventitré, sin da bambino era affascinato non dai dribbling di calciatori o dalle canzoni di rapper o melodici, delsuo o nostro. No, gli piaceva l'uniforme dei carabinieri, la divisa ufficiale dell'Arma, cappello con pennacchio turchino, sciabola, spalline, fregi vari, ...

repubblica : Da Santa Maria Capua Vetere a Torino: Badar, 23 anni e musulmano, diventa carabiniere - MauroBartolett3 : RT @repubblica: Da Santa Maria Capua Vetere a Torino: Badar, 23 anni e musulmano, diventa carabiniere - Xed611 : RT @O_Strunz: #Carabiniere salentino violentò 4 ragazze e ne drogò altre 10, ma per i minus habens del web la preoccupazione è:' Dovesse i… -