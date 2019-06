Il mondo dei primordi | impero del disordine vegetale e divino

Canottaggio - Coppa del mondo Poznan 2019 : selezioni interne e qualche esperimento per l’Italia in vista dei Mondiali : Venerdì 21 scatterà a Poznan, in Polonia, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia sarà presente con 15 equipaggi in 11 specialità olimpiche per continuare a preparare al meglio i Mondiali di Linz, che andranno in scena a fine agosto. Complice la grande concorrenza, ci sarà grande spettacolo nelle specialità olimpiche nelle acque polacche. Nel due senza femminile ci saranno le selezioni interne di USA e Romania, ...

Il programma dei concerti di Villa Ada Incontra il mondo 2019 - al via dal 18 giugno : date e biglietti in prevendita : Parte da martedì 18 giugno l'appuntamento coi concerti di Villa Ada Incontra il Mondo 2019: la kermesse di musica, incontri, eventi e street food torna ad animare il laghetto del parco più selvaggio della Capitale, per tutta l'estate. Alcuni degli artisti del calendario di quest'anno devono ancora essere annunciati, ma il programma dei concerti di Villa Ada Incontra il Mondo 2019 è già molto nutrito. E vanta degli after party ad ingresso ...

5 voci lgbt+ dal mondo dei fumetti : Giugno, mese del Pride, anche per i fumetti. Dopo anni di battaglie e sforzi educativi, molta strada è stata compiuta per favorire l’inclusione non solo nelle storie disegnate, dai matrimoni gay tra supereroi alle graphic novel che esplorano la sessualità più fluida, ma anche nell’industria dei fumetti. Il Pride 2019 è stato accompagnato da una serie di iniziative, dichiarazioni e buone notizie da parte di alcuni grandi nomi del ...

Le notizie del giorno – La nuova Juventus di Sarri - l’undici di Andreazzoli al Genoa - la classifica dei migliori Under 20 del mondo : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. LA nuova Juventus DI Sarri – CALCIOMERCATO Juventus – La Juventus ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Maurizio Sarri, nella serata di ieri il blitz a Londra di Paratici, è stato trovato l’accordo con i Blues per lasciare libero l’ex Napoli, il club ...

L’Équipe stila la classifica dei migliori Under 20 al mondo : tre italiani nella top 10 [DETTAGLI] : L’Équipe, quotidiano francese, ha stilato la classifica dei migliori Under 20 al mondo. In testa il fenomeno dell’Ajax Matthijs de Ligt, corteggiato da tutti i top club europei. Segue Jadon Sancho, attaccante esterno del Borussia Dortmund; sul podio anche Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen. Nei primi 10 posti troviamo tre azzurri: Gianluigi Donnarumma, in quinta posizione, Niccolò Zaniolo sesto precede Moise Kean. ...

C'è una sola donna nella classifica dei 100 sportivi più pagati al mondo : È uscita la classifica annuale dei 100 atleti più pagati del mondo, curata da Forbes. Negli ultimi 12 mesi hanno guadagnato complessivamente 4 miliardi di dollari, il 5% rispetto allo stesso dato del 2018. È il calcio a dominare il podio di questa graduatoria. In vetta è salito per la prima volta il campione del Barcellona, Lionel Messi, che ha incassato 127 milioni di dollari. L'argentino ha preceduto l'eterno rivale, Cristiano Ronaldo, ...

Il mondo capovolto dei mercati : bond sottozero a 12mila miliardi : Un quinto di tutti i 53.500 miliardi di titoli emessi è sprofondato a tassi negativi: le politiche delle banche centrali e le attese per le prossime mosse di Fed e Bce spingono gli acquisti ...

Che ci faccio qui - Sammy Basso : “L’ironia salverà il mondo”. E il programma di Iannacone si conferma uno dei fiori all’occhiello di RaiTre : FQ Magazine Notte della Taranta, Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla conduzione: gli intellettuali lanciano un “appello alla dignità” “Sospeso a metà strada tra una mente giovane e un corpo già vecchio“. È così che vive Sammy Basso a causa della sua malattia, la progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford. Un nome tirchio di ...

La classifica dei ‘patron’ più ricchi al mondo. Due club italiani in top ten : Il Corriere dello Sport ha riportato la top ten dei patron stilata dalla rivista americana “The forbes”. Top ten patron – La classifica stupisce, quelli che si credevano fossero i più ricchi, in realtà sono i più “poveri”. La rivista statunitense è specializzata nello stilare queste tipologie di classifiche. Il patromonio di Andrea Agnelli è superiore a quello di Abramovich del Chelsea. La classifica dei dieci ...

il lago d’ Aral - era uno dei più grandi del mondo - ora c’è un vasto deserto : il lago d’ Aral, uno dei più grandi del mondo, ora c’è un vasto deserto Provate a cercare su un planisfero – o per i più nostalgici, su un mappamondo… L'articolo il lago d’ Aral, era uno dei più grandi del mondo, ora c’è un vasto deserto proviene da Essere-Informati.it.

eSports - Massimo Carrera entra ufficialmente nel mondo dei giochi elettronici : Non solo Ferrari. Non solo NBA. Ma soprattutto il football, il football che conta. Dopo Francesco Totti anche l’ex Juventus Massimo Carrera alla fine ha ceduto alla tentazione eSports. La celebre maison Virtual Pro League, specializzata in eventi eSports, lancerà a partire dal mese settembre il torneo personalizzato denominato “Carrera Championship”. Un vero e proprio torneo online correlato al videogame Fifa19 nelle modalità 11vs11 e 1vs1, ...

Storia del pugile sovrappeso diventato campione del mondo dei pesi massimi : Guardandolo bene, ma proprio bene, in pochi crederebbero che si stia parlando di un pugile professionista. Tantomeno che quello lì, proprio quello lì, possa essere in grado di impensierire un fenomeno del ring come Anthony Joshua, fino a pochi giorni fa campione del mondo dei pesi massimi. Sovrappeso ed extralarge, floscio e flaccido, sgraziato e inelegante, tarchiato e ciccione. Nelle ultime ore, per raccontare la ...

Foca rimane impigliata in una rete da pesca - orribili ferite : “Torturata a morte - uno dei peggiori casi nel mondo” [FOTO SHOCK] : orribili immagini rivelano la sofferenza di una Foca grigia rimasta aggrovigliata in una pesantissima massa di rifiuti marini. lo scorso 11 maggio, il British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) era stato avvisato di una Foca grigia incastrata in un mucchio di rifiuti al largo della costa della Cornovaglia, in Inghilterra. Purtroppo però l’animale non era raggiungibile a causa della marea e dell’ora quel giorno, ma la mattina seguente un team di ...

“Wolf call” - Baudry porta alla luce mondo segreto dei sottomarini : "Wolf Call - Minaccia in alto mare", il thriller con Omar Sy e Mathieu Kassovitz campione d'incassi in Francia, arriva nei cinema italiani il 13 giugno. A dirigere questo film adrenalinico, ambietato in gran parte in un sottomarino, che rivela i segreti, le tensioni, i conflitti diplomatici che si celano proprio nella profondità dei mari, c'è Antonin Baudry. Questo ex diplomatico francese, autore della graphic novel di grande successo ...