Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 è slegato da quello di Galaxy Fold | i prodotti

Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 ha una data e un luogo : New York il 7 agosto : Samsung Galaxy Note 10 ha una data di lancio, presunta seppur proveniente da persone vicine ai piani dell'azienda: stessa spiaggia per il Galaxy Unpacked dedicato e una data coerente con le attese. L'articolo Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 ha una data e un luogo: New York il 7 agosto proviene da TuttoAndroid.

Problemi diversi - ritardi simili : il lancio di Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X è ancora lontano : La vicenda che ha coinvolto il Samsung Galaxy Fold ha creato un po' di confusione tra i piani dirigenziali di Seul poi riflessa sulla comunicazione L'articolo Problemi diversi, ritardi simili: il lancio di Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X è ancora lontano proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale : Dalla Corea del Sud arriva la notizia che tanti stavano aspettando: pare che la gamma Samsung Galaxy Note 10 sarà presentata ufficialmente sabato 10 agosto L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

La nuova data di lancio di Samsung Galaxy Fold è un mistero - neanche giugno sembra il mese giusto : Samsung Galaxy Fold non ha ancora una nuova data di lancio: neanche a giugno lo conosceremo nella sua forma corretta e migliorata. L'articolo La nuova data di lancio di Samsung Galaxy Fold è un mistero, neanche giugno sembra il mese giusto proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold : il dispositivo pieghevole “migliorato” si avvia al lancio a giugno : La Samsung avrebbe posto rimedio ai difetti che hanno costretto a rimandare il lancio del Galaxy Fold, il suo primo smartphone pieghevole. Il dispositivo rivisto è in fase di test e potrebbe arrivare in commercio “il prossimo mese“. Secondo quanto afferma il giornale sud-coreano Yonhap. Samsung aveva svelato al pubblico il Galaxy Fold il 20 febbraio e fissato le prime consegne il 26 aprile. Cosa che non si è verificata. A pochi ...

Samsung ci riprova : risolti i problemi del Galaxy Fold - il lancio a giugno : Dal giornale Yonhap indiscrezioni sugli interventi di risoluzione dei guai riscontrati nel pieghevole, causa del ritardo. "Uscirà il prossimo mese"

Calma - Samsung Galaxy Fold avrà presto una nuova data di lancio : Sul futuro di Samsung Galaxy Fold, fa sapere il CEO DJ Koh, verrà presto fatta chiarezza con l'annuncio di una nuova data ufficiale di arrivo sul mercato. L'articolo Calma, Samsung Galaxy Fold avrà presto una nuova data di lancio proviene da TuttoAndroid.