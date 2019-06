Il gruppo dei Nightcrawlers appare in nuove immagini di Fire Emblem | Three Houses

Coppa America 2019 : risultati e classifiche dei gironi. La Colombia vince il gruppo B : Dal 14 giugno al 7 luglio al Coppa America terrà col fiato sospeso l’intero SudAmerica di fronte alle evoluzioni del meglio del calcio sudAmericano e non solo, visto che sono presenti anche Qatar e Giappone nell’ottica di una visione internazionale presente da più di 25 anni. Detiene il titolo il Cile, che ha vinto le edizioni del 2015 e del 2016 (del Centenario). Si gioca in Brasile, che mette a disposizione cinque stadi, dal ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il Mixed Team bulgaro guida il gruppo dei qualificati nella pistola 10m. Italia lontanissima : Gli European Games 2019 del Tiro a segno sono iniziati. La prima gara andata in scena in quel di Minsk è stata la sessione di qualifica alla finale, che si terrà più tardi, di Mixed Team di pistola dalla distanza di 10m. A classificarsi al primo posto è stato il binomio bulgaro formato da Maria Grodzeva e Samuil Donkov, che totalizzando 581 punti (record della manifestazione) si è messa alle spalle altre sette coppie: la Russia di Batsarashkina ...

Il romeno Dacian Ciolos è il nuovo capogruppo dei Liberali al Parlamento Europeo : È un ex primo ministro romeno che viene dal centrodestra, ma che da qualche mese era molto vicino a Macron

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia scende in campo per il primato nel giorno dei verdetti del gruppo C : I Mondiali di Calcio femminile 2019 proseguono a ritmo serrato e sui campi francesi quest’oggi si andrà a completare il quadro del gruppo C. Allo Stade des Alpes di Grenoble, l’Australia affronterà la Giamaica (ore 21.00) e il pronostico è tutto favorevole a Sam Kerr e compagne. Le “Aussie”, a sorpresa sconfitte dall’Italia nel primo match, sono riuscite a rimediare, battendo in rimonta il Brasile 3-2, tornando ...

Com’è finito il gruppo dei sovranisti europei : Non sarà il più grande del Parlamento europeo, come prometteva Salvini, ma soltanto il quinto: in ogni caso avrà molto più peso rispetto a cinque anni fa

Il gruppo dei sovranisti al Parlamento Ue ruba il nome a un'iniziativa degli europeisti : ‘Identity & Democracy’: è questo il nome del nuovo gruppo dei partiti sovranisti del Parlamento europeo di cui fa parte la Lega. Con gli eurodeputati di Salvini, che sono 28, altre otto delegazioni: francesi, tedeschi, austriaci, fiamminghi, cechi, finlandesi, danesi e estoni. Per un totale di 73 deputati.Il nuovo nome sostituisce quello precedente Europa delle Nazioni e delle Libertà. Peccato però che non ...

Comunicazione dei Commissari del gruppo “Mercatone Uno” in Amministrazione Straordinaria : Comunicazione dei Commissari del Gruppo “Mercatone Uno” in Amministrazione Straordinaria. Il Tribunale di Bologna ha accolto l’istanza dei Commissari del

Parlamento Ue - M5s è il più “ribelle” : solo nel 54% dei casi ha votato come il suo gruppo. Pd il partito più fedele : I 5 Stelle sono i più “ribelli” degli italiani al Parlamento europeo: hanno votato nel 99% dei casi rimanendo fedeli al partito nazionale ma solo il 54% delle volte hanno espresso una posizione comune con il gruppo di appartenenza in aula (Efdd in questa legislatura). Lo evidenzia il report di Openpolis, che evidenzia anche presenze, assenze e influenza di europarlamentari nel corso dell’ultima legislatura. ...

Conad ha acquisito gran parte dei supermercati del gruppo Auchan in Italia : Conad, la grande società cooperativa Italiana di rivenditori al dettaglio, ha acquisito gran parte dei supermercati del gruppo francese Auchan in Italia, in un accordo che secondo il Sole 24 Ore ha un valore di circa un miliardo di euro. Non

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Hancock guida il gruppo dei finalisti nello Skeet - dove non ci sono gli azzurri : Nella finale dello Skeet maschile a Changwon non ci saranno italiani. E’ questa la notizia che arriva dalla terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento sulle pedane del poligono coreano. Elia Sdruccioli, Giancarlo Tazza e Riccardo Filippelli hanno infatti concluso le loro fatiche rispettivamente in 15esima (120/125), 21esima (120/125) e 32esima piazza (119/125), distanti almeno due piattelli dal possibile ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Hancock guida il gruppo dei finalisti nello Skeet. Azzurri lontani : Nella finale dello Skeet maschile a Changwon non ci saranno italiani. E’ questa la notizia che arriva dalla terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento sulle pedane del poligono coreano. Elia Sdruccioli, Giancarlo Tazza e Riccardo Filippelli hanno infatti concluso le loro fatiche rispettivamente in 15esima (120/125), 21esima (120/125) e 32esima piazza (119/125), distanti almeno due piattelli dal possibile ...