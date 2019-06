Il governo USA blocca League of Legends in Iran e Siria

Pas Sostegno - on. Bucalo delusa dall’orientamento del governo : L’onorevole Carmela Ella Bucalo ha criticato l’atteggiamento del governo in occasione della votazione del Decreto Crescita. Sotto accusa c’è l’orientamento sfavorevole all’attivazione di corsi Pas Sostegno. Forti le perplessità relative al rinvio della fase transitoria rivolta ai docenti precari con 36 mesi di servizio. L’onorevole Bucalo ha affidato ad un post il compito di esprimere tutta la sua delusione ...

Microsoft e i colossi dei PC si oppongono al governo USA : In una lettera, firmata da Dell, HP e Intel, Microsoft si oppone apertamente ai dazi e alle sanzioni stabilite dall’attuale governo Trump. Dettagli Le proposte dell’attuale governo USA vedono come protagonista il mercato cinese e propongono una serie di dazi che limiteranno molto il settore Tech. Secondo le informazioni rilasciate da Reuters, le nuove tasse proposte per Tablet e Laptop comporterebbero un aumento di prezzo del 19%, che in alcuni ...

La Lega usa l’ombra del governo tecnico come arma di ricatto al M5s : Roma. Ignazio La Russa, che coi colonnelli della Lega parla spesso, è uno che quando azzarda un pronostico lo fa con contezza dei fatti. “Al novanta per cento il governo regge e si va avanti, almeno per un altro anno; il dieci per cento residuo, invece, lo riservo a un governo tecnico”, spiegava gio

Georgia - scontri davanti al Parlamento - 240 feriti. Il governo : “Dietro c’è la Russia”. Ma Mosca accusa i radicali politici : scontri violenti tra manifestati e forze dell’ordine davanti al Parlamento della Georgia, a Tbilisi. Si contano circa 240 feriti, tra cui 80 poliziotti. La scorsa notte, migliaia di dimostranti hanno tentato due volte di fare irruzione nelle sede dell’assemblea nazionale. La polizia li ha respinti verso il viale Rustaveli utilizzando pallottole di gomma, gas lacrimogeni e idranti. I protestanti chiedono le dimissioni del ...

A Lampedusa approdano direttamente 45 migranti. Per il governo - i porti sono chiusi. A Unhcr preoccupa decreto sicurezza bis : Un gruppo di 45 immigrati, fra cui due bambini e una donna incinta, sono stati recuperati, praticamente sotto costa a Lampedusa (Ag), dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. I Migranti sono stati portati all'hotspot. Sarebbero originari del Senegal, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia. Intanto al largo di Lampedusa, in acque internazionali, continua a stazionare la nave Sea Watch con 43 naufraghi, alla quale e' stata ...

Morte Morsi - sostenitori : “delitto perfetto” - Usa tacciono. Erdogan punta il dito contro governo del Cairo : Il primo presidente eletto democraticamente nella Storia recente dell'Egitto, Mohammed Morsi, è morto ieri sera all'età di 68 anni nell'aula di un tribunale del Cairo che lo stava processando per "spionaggio". Una Morte definita "un omicidio perfetto" dalla Fratellanza musulmana (di cui era esponente Morsi), che ha chiesto una "inchiesta internazionale" per stabilire le cause del decesso. E questo, mentre sono arrivati messaggi di condoglianza ...

SALVINI NEGLI USA/ Ecco cosa cambia nella sfida Italia-Ue e nel governo : Matteo SALVINI sposa la linea Trump, anche in politica estera. Resta da capire cosa cambia ora nella delicata partita tra Italia e Ue

Il governo USA la carta fiscale per salvare la Popolare di Bari : Il Governo tenta la carta fiscale per favorire le aggregazioni di banche del Mezzogiorno e risolvere così il problema della Popolare di Bari con una norma che, come ha spiegato il presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Leonardo Patroni Griffi, “imporrà ai cda una riflessione” nel valutare operazioni di fusione. E’ probabile, riferiscono fonti finanziarie, che partirà già in estate una ...

Il governo inglese ha dato il via libera all’estradizione di Assange negli Usa : Julian Assange (foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Il fondatore di Wikileaks Julian Assange potrebbe essere presto estradato negli Stati Uniti. Questa mattina il ministro degli Interni britannico Sajid Javid ha fatto sapere di aver dato il via libera alla richiesta presentata nelle scorse settimane dagli Stati Uniti, che hanno incriminato l’attivista australiano per hackeraggio di una password. Secondo l’accusa, Assange ...

Monito degli industriali al governo : "Pagare in minibot è come usare soldi Monopoli" : “La nostra pazienza è finita”: i giovani imprenditori di Confindustria, dal palco del 49mo convegno a Rapallo, mandano un messaggio chiaro al governo che continua a non ascoltare la loro voce, e lo incalzano perché non è più tempo di campagne elettorali né tantomeno di scontri con l’Unione europea, ora più che mai dopo la mina della procedura di infrazione per debito eccessivo. La ...

Ufo - Elizondo : 'Credo che il governo USA sia in possesso di rottami extraterrestri' : Parole destinate a far discutere, quelle di Luis Elizondo, ex direttore dell'AATIP. Durante un'intervista ha affermato di credere che il governo americano sia in possesso di Ufo o di rottami di Ufo. Ha poi anche spiegato che sia incredibile come ci sia un fortissimo interesse sulle armi di Paesi stranieri come la Corea e non ci si curi molto invece di velivoli sconosciuti che sorvolano spesso il territorio americano. 'Credo che governo sia in ...

Di chi è la «manina» dietro la lettera di Tria all’Ue? La Lega accusa i 5 Stelle : «Così il governo è finito» : Accuse tra gli alleati. Il capo del governo Conte: «Faremo anche verifiche giudiziali». E annuncia un discorso agli italiani per il prossimo lunedì

governo USA proroga licenza di 90 giorni a Huawei. Il gruppo cinese : nessun problema in Europa e Italia : Gli Stati Uniti lanciano il sasso ma ritirano la mano su Huawei. Il segretario al Commercio americano Wilbur Ross ha annunciato una sospensione di 90 giorni dei provvedimenti restrittivi, in modo da dare la possibilità agli operatori di cercare soluzioni alternative. In pratica, il bando non sara' attuato prima di 90 giorni, fino al prossimo 19 agosto. Il dipartimento Usa del Commercio consentira' a Huawei di acquistare beni 'Made in America' ...

