Il Diavolo della Tasmania e il cancro infettivo | stava per estinguersi | ma ha sviluppato

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ilè in pericolo. Un tumore che si trasmette da animale ad animale con il morso lo sta decimando. Si tratta di una forma diparticolarmente aggressiva e violenta che infetta gli animali nel momento in cui vengono a contatto con le cellule malate. La buona notizia è che secondo i ricercatori l’evoluzione sta venendo in soccorsospecie: ilsta infatti sviluppando una resistenza alla malattia. Inizialmente si pensava che la malattia, la quale non ha ancora una cura mirata, fosse dovuta ad un virus; solo di recente si è scoperto che il passaggio da un esemplare all’altro avviene attraverso il passaggio di cellule tumorali. Dunque, nel DFTD le cellule delsono anche gli agenti infettivi. Gli studi su questo tumore sono stati fino ad ora molteplici, proprio nell’eventualità, seppur remota, che possa crearsi una ...

