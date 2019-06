Il Centroamerica | tra curiosità e tradizioni

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Innon mancano certamente lee tanto meno le. Ecco di seguito alcune chicche che forse non tutti conoscono, e che toccano tantissimi campi: dalla musica con Madonna alle stelle del cinema con Leonardo Di Caprio, passando per Peter Pan e per Jurassik Park. BELIZE: un paese che ispira Pur essendo il paese più piccolo della regione, il Belize nasconde molti luoghi segreti. L’ultimo in ordine di tempo è quello dell’Isola-che-non-c’è, Neverland, dove si trova il covo di Peter Pan nel romanzo di fantasia di J.M. Barrie, che sarebbe stata identificata proprio al largo del paeseno. Secondo “The film Theorists”, una trasmissione online che analizza e studia i fenomeni sociali e pop legati ai film, seguendo gli indizi che si possono trovare nel libro di Barrie (… seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino) e nel film della ...