Il boss della ' ndrangheta Rocco Morabito è evaso dal carcere di Montevideo

Il superboss della ’ndrangheta Rocco Morabito è evaso in Uruguay|La villa : le immagini : In contatto con i cartelli dei narcos sudamericani, era stato catturato nel 2017 dopo 23 anni di latitanza. Nonostante la richiesta di estradizione, sarebbe a breve tornato in libertà per un cavillo.

Gioiamo per Ezio bosso in tv - ma forse le “regole” di divulgazione della musica sono cambiate : E’ raro che in tv si trasmettano in orari decenti programmi dedicati alla musica “classica”. Quando accade è motivo di grande gioia. Domenica sera il direttore, pianista e compositore Ezio Bosso ha proposto al pubblico di Rai 3 una lunga maratona dal titolo “Che storia è la musica”. Due Sinfonie di

MALATTIA EZIO bossO/ Qual è? "Sindrome neurodegenerativa" : cure e ruolo della musica : MALATTIA EZIO BOSSO, Qual è: pianista convive con sindrome neurodegenerativa dal 2011. Le cure e il ruolo ha avuto la musica.

Maestro Ezio bosso - una forza della natura e una grande sensibilità e capacità riconosciuta in tutto il Mondo : Quando senti parlare Ezio Bosso, capisci come la musica sia la sua stessa essenza. Lui vive trasportato dalle sue scale, come da onde, un’interpretazione costante che lo sospinge e gli dona continua forza. Una volta, l’ho sentito dire che la musica è la, c’è sempre stata, va solo interpretata. Non ho le capacità per dare un appellativo ad Ezio Bosso, se non quello di Maestro. E’ un compositore, direttore ...

I 10 migliori boss della malavita del cinema e tv italiani : https://www.youtube.com/watch?v=7nvYMRpKzak La mafia italiana è la più raccontata dal cinema di tutto il mondo eccetto quello italiano. Qui preferiamo raccontare l’altro lato della barricata, il cinema della polizia e dei magistrati che combattono la mafia. Non è proprio la stessa. Non ha proprio lo stesso impatto. Negli ultimi anni però molto è cambiato e le figure ombrose, antieroiche o apertamente condannabili dei mafiosi sono entrate nel ...

Stato-mafia - contro Mannino verbali boss pentito della “Cupola 2.0” : "Chiedo alla Corte di esibire i verbali di interrogatorio di Filippo Bisconti (14 marzo e 21 marzo 2019) in cui il neo collaboratore ha riferito di avere appreso da Rosario Lo Bue che Calogero Mannino era affidato alla famiglia mafiosa del suo paese di origine di Agrigento. Mettiamo a disposizione della corte questi atti per le eventuali iniziative d'ufficio, ovvero la possibile riapertura del dibattimento per sentire il collaboratore di ...

boss della camorra scarcerato per errore - il ministro invia gli ispettori a Napoli : Non risultava detenuto, ma a piede libero. Stranezze del caso: un buon motivo per non azionare la procedura d?urgenza e non andare spediti come avrebbe meritato il fascicolo di un presunto Boss...

Potevo salvare Moro - fui fermato! La confessione del boss della camorra Raffaele Cutolo : Queste le parole del boss della camorra, Raffaele Cutolo, in carcere da anni, in un verbale inedito di un interrogatorio del 2016 di cui riferisce in esclusiva Il Mattino : "Aiutai l'assessore Cirillo, Potevo fare lo stesso con lo statista. Ma i politici mi dissero di non intromettermi". Nel '78 Cutolo era latitante e si sarebbe fatto avanti per cercare, sostiene lui, di salvare Moro. "Per Ciro Cirillo si mossero tutti, per Aldo Moro ...

Casal di Principe - candidato alle comunali ripudia lo zio boss della camorra - : 28 anni, laureato in Economia, Cantelli ha inviato una lettera al primo cittadino, chiedendogli di accettare la sua candidatura alla carica di consigliere. Richiesta accolta da Natale, infatti il ...

Un giovane boss della mafia del Gargano è stato ucciso a Vieste : E' morto Girolamo Perna il giovane di 26 anni vittima di un agguato messo a segno a Vieste, nel foggiano. Il 26enne, elemento di spicco della criminalità organizzata del centro garganico è morto all'...

