I nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 nell’estate di Rai2 | Steve e Danny tornano finalmente

Romolo + Giuly : cambio di stagione : il prequel web ai nuovi episodi con René Ferretti : Da lunedì 24 giugno e fino al 12 agosto in esclusiva su Mondofox.it e su Sky On Demand, arriva Romolo + Giuly: cambio DI stagione, il prequel della seconda stagione di Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana, che andrà poi in onda a settembre su FOX (su Sky, sulle frequenze del canale 112) e ripartirà da dove ci eravamo lasciati. Composto da dieci episodi da tre minuti il prequel ideato per il web, che dal 13 agosto sarà visibile anche su ...

Dark - il riassunto della prima stagione in vista dei nuovi episodi : http://www.youtube.com/watch?v=rNvqNrng32I Il 21 giugno (data non casuale, vedremo dopo) torna su Netlix Dark: la produzione originale tedesca della piattaforma di streaming arriva con una seconda stagione che con grande probabilità cercherà di spiegare i numerosi misteri introdotti nei primi episodi, prima della terza stagione che metterà fine alla trilogia. Si tratta infatti di una storia molto intricata, ambientata nella cittadina tedesca di ...

Il Segreto - anticipazioni nuovi episodi : un rapimento sospetto : anticipazioni Il Segreto dal 17 al 23 giugno: Fernando precipita in un burrone Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano diversi colpi di scena. L’auto sulla quale viaggiavano Esperanza e Beltran è finita fuori strada. La loro tata è morta, dei bambini non si sa più nulla. La ragazza sospetta di Fernando. Mesia, per dimostrarle quanto vale, si unisce ...

I Durrell su Rai 2 domenica 16 giugno altri due nuovi episodi nel pomeriggio : I Durrell domenica 16 giugno due nuovi episodi su Rai 2Il pomeriggio della domenica di Rai 2 ospita due nuovi episodi de I Durrell – La Mia famiglia e altri animali serie inglese di ITV nel frattempo arrivata alla quarta stagione e trasmessa in Italia in prima tv da laF.domenica 16 giugno dalle 14:30 gli episodi 3 e 4 di I Durrell – La mia famiglia e altri animali. Il terzo episodio dal titolo Il Nuovo amico di Gerry vedrà appunto ...

Trama - cast e personaggi di Poldark 4 su laF dal 14 giugno - dalla Cornovaglia a Londra nei nuovi episodi : Da venerdì 14 giugno, alle ore 21.10, debutta in prima tv assoluta Poldark 4 su laF (Sky 135), uno dei drammi in costume più amati degli ultimi anni con 8 nuovi episodi forieri di diverse novità per cast e Trama. La quarta stagione inedita fa seguito ai 3 capitoli precedenti di Poldark che sono disponibili in una collezione dedicata su Sky Box Sets. Nei nuovi episodi il set della serie si sposta parzialmente dalla Cornovaglia a Londra, ...

Absentia 2 su Amazon Prime Video dal 14 giugno - cosa aspettarsi dai nuovi episodi della serie con Stana Katic : La prima stagione del thriller psicologico riguardava svelare il mistero dietro la sparizione della sua protagonista. Ora Emily Byrne torna con Absentia 2 su Amazon Prime Video per scavare a fondo nel suo passato e scoprire un altro agghiacciante enigma. Dopo essere stata rapita e creduta morta per sei anni, l'agente dell'FBI viene ritrovata sola in una cabina nel bosco, senza memoria di quanto accaduto. In Absentia 2, Emily cerca di capire ...

Paul Wesley in Tell Me a Story 2 : rivelato il tema dei nuovi episodi : Non sappiamo ancora quando e se la prima stagione arriverà in Italia ma quello che è certo è che Paul Wesley tornerà in Tell Me a Story 2. La serie antologica di CBS All Access ha convinto tutti con i suoi entusiasmanti primi episodi e con le sue storie, farà lo stesso con il suo secondo capitolo che regalerà al vampiro di The Vampire Diaries un ruolo tutto nuovo. Da furfante e ladro della prima stagione, l'attore vestità i panni di un ...

Paolo Bonolis in Romolo + Giuly 2 insieme a Carlo Conti : due guest star d’eccezione nei nuovi episodi : Paolo Bonolis in Romolo + Giuly 2 insieme a Carlo Conti, è questa la notizia del momento visto che il cast della serie Fox è tornato sul set proprio per le riprese dei nuovi episodi che andranno in onda in autunno. La novità è proprio quella che vedrà sul set anche una serie di guest star a cominciare proprio dai due noti conduttori tv di Canale 5 e Rai1 che si ritroveranno a prendere parte all'annunciata guerra. Romolo + Giuly 2 avrà l’arduo ...

Beautiful - trame nuovi episodi : Hope ha un malore. Bill minaccia Katie : Anticipazioni Beautiful dal 10 al 16 giugno: è guerra tra Bill e Katie Il successo di Beautiful è innarrestabile. Le anticipazioni di Beautiful dal 10 al 16 giugno annunciano che Katie cercherà di togliere il figlio a Bill. Il magnate la implorerà di propendere per la custodia congiunta. Thorne non sopporta più la presenza di Bill a casa di Katie. La discussione si accende: Katie dice a Bill che potrà vedere Will quando vuole ma le cose devono ...

Torna Elementary 6 su Rai2 e FoxCrime con i nuovi episodi : programmazione italiana dal 9 giugno : Finalmente Torna l'appuntamento con Elementary 6 in Italia. Dopo le (giuste) lamentele dei fan, la serie che rielegge in chiave moderna il mito di Sherlock Holmes andrà in onda a partire da domenica 9 giugno con i nuovi episodi della sesta stagione. Ecco tutta la programmazione italiana per restare aggiornati. Si parte su Rai2 con l'episodio 6x18 dal titolo "La profezia", di cui vi riportiamo la sinossi: Holmes e Watson cercano un killer ...

«Big Little Lies 2» : cosa aspettarci dai nuovi episodi : Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2Big Little Lies 2A Monterey è tutto come ce lo ricordavamo. Il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli, le strade semideserte della sopraelevata, l’atmosfera rarefatta di settembre che rende ancora più tenue un paesaggio da cartolina. Sono passati pochi mesi dall’omicidio di Perry (Alexander Skarsgård) e le protagoniste di Big Little Lies, ...

Recensione Black Mirror : il commento ai nuovi episodi della quinta stagione : Recensione Black Mirror stagione 5: il commento ai tre episodi della nuova stagione: Striking Vipers – Rachel, Jack e Ashley Too – SmithereensDopo lo speciale interattivo di Black Mirror, rilasciato da Netflix a dicembre, è arrivata la quinta stagione della serie, che proprio come le prime stagioni è composta solo da tre episodi. Ma è l’unica caratteristica che la quinta stagione di Black Mirror ha in comune con le prime ...

Black Mirror 5 - recensione dei tre nuovi episodi - sempre più "relazionali" : Tre nuovi episodi: meno dei sei della quarta stagione, datata 2017, ma più del singolo episodio, lo speciale interattivo Bandersnatch, dell'inverno scorso. Black Mirror si ripresenta al pubblico con una quinta stagione, interamente firmata dal suo creatore Charlie Brooker, che rincorre sensazioni ed ossessioni sempre più contemporanee. Anche in questo caso, i nuovi episodi, disponibili da oggi, 5 giugno 2019, su Netflix, vedono le nuove ...

Il Paradiso delle signore - nuovi episodi : Tina e Sandro si potrebbero lasciare (RUMOR) : Prosegue l’appuntamento con l’amata soap opera pomeridiana “Il Paradiso delle signore”, che sta ottenendo un ottimo riscontro anche con le repliche della terza stagione. In attesa dei nuovi episodi in programmazione ad autunno nel palinsesto di Rai Uno, iniziano a diffondersi le prime supposizioni su ciò che potrebbe accadere ai protagonisti. Oltre ad non esserci nessuna certezza su quali personaggi rivedranno i telespettatori, una delle coppie ...