I Giochi 2026 all’Italia Alla Svezia tolti pure gli Abba 

Olimpiadi 2026 assegnate a Milano-Cortina. In Italia la sede dei Giochi : battuta Stoccolma : La decisione del Comitato olimpico (47 a 34 i voti a favore della candidatura Italia na): per la terza volta nei loro cento anni di storia, quindi, i Giochi Olimpici Invernali verranno ospitati nel nostro Paese

Giochi invernali 2026 - per Milano e Cortina un match ball che vale 4 miliardi : Conto alla rovescia per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Lunedì 24 giugno a Losanna, sede del Cio, i membri del Comitato olimpico internazionale decideranno a chi assegnare i Giochi olimpici invernali; e con l'avvicinarsi del verdetto sale in proporzione la tensione nelle città candidate: Milano e Cortina per l'Italia, Stoccolma e Aare per la Svezia. L'annuncio sarà dato nella nuova sede del Comitato ...