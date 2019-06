I Comuni non possono vietare i cani in spiaggia

Non affitto agli extraComunitari! Casa negata al calciatore Yves Baraye : Yves Baraye, calciatore senegalese di 26 anni protagonista della scorsa stagione del Parma, è in procinto di lasciare la squadra emiliana per approdare al Bari, ma visto il legame che lo lega alla tifoseria giallo-blu aveva deciso di affittare una Casa assieme al fratello (anch'egli calciatore) ma il suo primo contatto ha ricevuto lo stop del proprietario dell'appartamento che "non affitta ad extracomunitari". A raccontarlo, a Repubblica Parma, ...

Palermo - non si è fatto attendere il Comunicato : la nota di Sporting Netork : Non si è fatto attendere il comunicato del Palermo, come comunicato poco dal presidente Albanese. Ecco la nota diffusa dal sito ufficiale rosanero. “La Sporting Netwkork S.r.l. rende noto che: – la Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 17.06.2019 ha comunicato di prestare il proprio consenso alla piena legittimazione dell’attuale nuova proprietà ed organo amministrativo dell’U.S. Città di Palermo S.p.a. ; – si sono ...

Cobolli Gigli : “Mi auguro che Comunichi da allenatore della Juve - non da Sarri” : Giovanni Cobolli Gigli ex presidente della Juventus e grande tifoso bianconero ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, non approvando l’approdo di Maurizio Sarri “Da tifoso speravo che questo fatto scellerato non avvenisse. Il Sarrismo era qualcosa di forte a Napoli, ma criticava la Juventus. Io ho la memoria, ricordo tutto ciò che ha detto e ha fatto. Ormai però i giochi sono fatti, bisogna mettere Sarri alla prova dei fatti. È un ...

Zeffirelli - il genio abitato da un’ossessione : «Io incompreso perché non ho omaggiato il Comunismo» : Il cognome inventato dalla madre, l’amore per Luchino Visconti, le tensioni con la sua città, l’amicizia con Berlusconi. Il passato da partigiano liberale: «Ai comunisti vidi fare cose orribili: mi volevano ammazzare. Non sono cambiati». E i giudizi sui colleghi, da Benigni a Moretti

Cani in spiaggia - il Tar : "I Comuni non possono vietare l'accesso ai lidi" : Francesca Bernasconi I giudici hanno definito illegittima l'ordinanza del Comune di Latina, che vietava l'accesso ai Cani sul litorale vietare l'accesso in spiaggia ai Cani è "ragionevole e illogico". Ad affermarlo è una sentenza del Tar del Lazio dello scorso 11 marzo, che ha definito illegittima l'ordinanza del Comune di Latina, che aveva vietato l'ingresso in spiaggia ai Cani. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la ...

Papa Francesco Comunista? Non riceve Matteo Salvini ma la delegazione Cgil guidata da Landini : Pare che Matteo Salvini non lo voglia riceve. Ma Papa Francesco trova tempo e modo per accogliere altri ospiti in Vaticano. Gli ultimi? Una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della Flai-Cgil (il sindacato dei lavoratori agro-alimentari), insieme all’Associazi

Pesticidi - alcuni Comuni hanno detto no. La svolta bio non è un’utopia : Si è svolta ieri a Roma, nella suggestiva cornice dell’Orto Botanico, un’interessante iniziativa promossa da Federbio e Cambia la Terra dal titolo: “Liberi da Pesticidi: l’Italia riparte dai Comuni”; scopo del convegno è fare conoscere le pratiche virtuose adottate da oltre 65 Comuni che nel nostro paese hanno posto limiti all’uso dei Pesticidi, adottando regolamenti e normative rigorose al fine di tutelare il più possibile la salute dei ...

Maltempo : Lecco - Mit scrive a Enel su Comunicazioni emergenza diga Pagnona : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato all'Enel, gestore della diga di Pagnona, in provincia di Lecco, una missiva in cui si chiede con urgenza una relazione sugli eventi e i danni riportati all'impianto, nonché "di trasmettere le ricevute di conse

Gay Pride : perché - in un’epoca cupa e brutta come questa - la Comunicazione non è efficace : Il Gay Pride di Roma ha segnato i 25 anni di rivendicazioni di piazza sul fronte dei diritti gay. Una ricorrenza che cade in un clima di ostilità e resistenze non nuove, ma emerse con particolare forza: basti pensare alle spinte reazionarie radicali che hanno trovato voce a margine del Congresso Mondiale della Famiglia del marzo scorso. Un esempio, la congregazione Christus Rex, secondo la quale “la sodomia è un delitto paragonabile ...

RISSA ALLA ComuniONE/ Anagni - non pagano il conto da 700 euro e scappano con le torte : RISSA ALLA festa di COMUNIONE: è successo ad Anagni. Il promotore del banchetto ha tentato di svignarsela con le torte approfittando del parapiglia.

Comuni al ballottaggio. Nel Lazio del M5s non c’è più traccia : Roma. C’era una volta lo “Tsunami tour” amministrativo: oggi si vota ai ballottaggi in alcuni importanti Comuni del Lazio ma dei Cinque stelle, presenti e vittoriosi qualche anno fa, non c’è quasi più traccia nell’urna. Si profila infatti, dopo un primo turno in cui il M5s è stato escluso da tutti i

Real Madrid - Gareth Bale punta i piedi : il gallese ha Comunicato la sua decisione di non lasciare il club : L’esterno gallese non ha intenzione di lasciare i blancos, rifiutando l’ipotesi di una cessione all’estero Si profila un futuro da ‘separato in casa’ per Gareth Bale al Real Madrid. Il gallese, poco utilizzato da Zinedine Zidane, a quanto afferma la stampa spagnola ha incontrato nei giorni scorsi la dirigenza dei ‘blancos’ comunicando la sua volontà di restare a Madrid e la decisione di non voler ...

Chiesa e Barella pensano solo all’Italia - ma l’attaccante precisa : “Il Comunicato di ieri? Non so nulla…” : Sono tra i talenti migliori dell’Italia e non per niente al centro di numerosi rumors di mercato. Ma la loro testa è esclusivamente alla Nazionale, per le due gare di qualificazione, e agli Europei Under 21. Chiesa e Barella hanno parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Il primo, come confermato dalla sua società ieri, non si muoverà da Firenze, anche se lui non sembra esserne al corrente: “Non ho parlato con ...