Harry Potter Wizard Unite sarà il nuovo Pokémon Go?

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nell’estate di tre anni fa il mondo veniva travolto dal fenomenoGo. Parchi presi d’assalto per un Gyarados avvistato in un laghetto, genitori felici perché finalmente i figli uscivano di casa, negozi che lanciavano esche per attirare cacciatori die sperare in una consumazione, polemiche e un sacco di soldi nelle casse di Niantic. Quest’anno lo schema sembra pronto a ripetersi con, ovvero più o meno lo stesso gioco, ma ambientato in uno dei pochi universi narrativi che se la possono giocare con i(e che spesso condividono lo stesso pubblico). Il titolo è disponibile per iOS e Android dal 21 giugno e ha già generato 400.000 download e 300.000 dollari di guadagni nella giornata di debutto, pur essendo ovviamente gratuito. Ini giocatori devono iscriversi all’accademia di Hogwarts e creare il proprio alter ...

