Ha vinto l'Italia : a Milano-Cortina le Olimpiadi del 2026 : Il voto dei membri del Cio ha premiato l'Italia: i Giochi invernali 2026. sono stati assegnati a Milano-Cortina preferita alla candidatura di Stoccolma-Aare. l'Italia tornerà così ad...

Olimpiadi Milano-Cortina - l’appello di Mattarella : “Convinto della nostra candidatura - l’Italia è pronta” : “Sono convinto della bontà della nostra candidatura, l’Italia è pronta ad accogliere questo grande evento“. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Cio, a Losanna, il proprio videomessaggio in cui esprime il sostegno alla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Nella città svizzera sono presenti le delegazioni italiane e svedesi in attesa della decisione del Cio. ...

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Stoccarda - senza mai perdere un set : Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto la Mercedes Cup, il torneo sull’erba di Stoccarda, in Germania, dopo aver battuto in finale il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6 (11). In tutto il torneo Berrettini non ha perso neanche un

Italia-Spagna - Di Biagio : vinto 1 volta in 20 anni - sfatiamo tabù : L'Italia under 21 oggi farà il suo esordio contro la Spagna nel campionato europeo di categoria. Sulla formazione che guiderà l'Italia al debutto, mister Di Biagio non si sbilancia: "In porta gioca Meret. Tra poco faremo l`ultimo allenamento, a me restano un paio di dubbi: li scioglierò domani. - spiega nella conferenza stampa della vigilia il ct - Vogliamo sfatare il tabù Spagna, l`abbiamo battuta una volta negli ultimi vent`anni come Under 21, ...

Pressing Ue sull’Italia : attese risposte conti entro pochi giorni. Tria convinto di aver “posto le basi” : Incassato l'appoggio dell'Eurogruppo ieri e dell'Ecofin oggi, la Commissione europea aumenta la pressione sull'Italia per ottenere nuove "cifre, fatti, e se necessario misure", come ha detto il commissario Pierre Moscovici, che possano permettere di evitare l'avvio della procedura per deficit eccessivo a causa della violazione della regina del debito. entro quando? Il ministro francese dell'Economia e Finanza, Bruno Le Maire, ha avvertito che il ...

Toronto campione Nba - è il primo titolo vinto fuori dagli Usa. Festeggia anche l’italiano Scariolo : Il frastuono delle migliaia di tifosi in festa a Jurassic Park a Toronto arriva fino alla Baia di Oakland, dove la Oracle Arena cade in un assordante silenzio. Toronto vince gara6 in casa dei Golden State Warriors privi di Kevin Durant e con Klay Thompson che va ko (114-110) e si aggiudica il titolo Nba, il primo che esce dai confini statunitensi p...

Ucraina-Italia - il ct Nicolato dimostra la sua signorilità : “sono convinto della buonafede dell’arbitro” : Il ct azzurro ha dimostrato grande signorilità nel post match, non puntando il dito contro l’arbitro che ha annullato il gol di Scamacca Nessuna accusa, solo tanti applausi per i propri ragazzi e un aplomb invidiabile dopo quanto accaduto in campo. Il ct Paolo Nicolato ha dato lezione di signorilità al termine del match tra Ucraina e Italia, semifinale del Mondiale U20 vinta dagli ucraini grazie al gol di ...

Accadde oggi - 10 giugno 1934 : il primo storico mondiale vinto dall’Italia grazie al… Duce : Continua il nostro appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’ giornata storica per gli appassionati della Nazionale italiana: il 10 giugno 1934 infatti gli azzurri guidati dal commissario tecnico Vittorio Pozzo si laureano campioni del mondo, superata in finale la Cecoslovacchia con il punteggio di 2-1 con il gol decisivo di Angelo Schiavio nel corso del primo tempo supplementare, decisiva fu la figura di Benito Mussolini. ...

Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019 : “È un sogno - non ho parole. Un momento incredibile” : Richard Carapaz non riesce a trattenere le lacrime di commozione dopo aver tagliato il traguardo di Verona, l’ecuadoregno ha vinto il Giro d’Italia 2019 contro tutti i pronostici della vigilia: l’alfiere della Movistar si è imposto con 1’05” di vantaggio su Vincenzo Nibali, la cronometro conclusiva in Veneto non ha stravolto la classifica generale e così il 26enne ha potuto festeggiare con pieno merito. Oggi salirà ...

Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia : È la sua prima vittoria in un Grande Giro: dietro di lui si sono classificati Vincenzo Nibali e Primoz Roglic

Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP : Danilo Petrucci, pilota italiano della Ducati, ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP. Petrucci, che era partito dalla terza posizione, è arrivato davanti a Marc Marquez, che nelle qualifiche di sabato aveva ottenuto la pole position, e al compagno di