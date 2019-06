Gli straordinari a lavoro fanno male alla salute: aumentano del 45% il rischio ictus

(Di lunedì 24 giugno 2019) Glisono pericolosi per la nostra, soprattutto se prolungati nel tempo. Gli scienziati hanno scoperto che le persone che lavorano troppo per molti anni di seguito hanno il 45% di probabilità in più di avere un. Le persone che per molti anni hanno lavorato più del dovuto sono più a, questo è quanto sostengono i ricercati dell’American Heart Association che ci spiegano quali siano le conseguenze deglie perché dovremmo fare il possibile per ridurre lo stress al fine di proteggere la nostra. Lo studio, intitolato “Association Between Reported Long Working Hours and History of Stroke in the CONSTANCES Cohort”, è stato pubblicato su Stroke.