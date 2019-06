Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro l’Iran

Ue aGli Stati : urge soluzione Sea Watch : 15.10 "Pur apprezzando il fatto che l'Italia abbia proceduto all'evacuazione di un numero di persone dalla Sea Watch 3 per ragioni mediche", la Commissione Ue fa appello "agli Stati membri" per trovare "una soluzione per le persone che sono rimaste a bordo". Così una portavoce parlando di "imperativo umanitario" e ribadendo che l'esecutivo comunitario "continuerà a fare tutto il possibile, nell'ambito delle nostre competenze, per sostenere e ...

USA-Iran : tensione alle stelle - daGli Stati Uniti anche attacchi informatici : È un'escalation che rischia di portare la tensione sempre più in alto, di ora in ora, quella fra Iran e Stati Uniti d'America e che trascina inevitabilmente anche l'Unione Europea. L'attacco aereo contro l'Iran dopo l'abbattimento del drone americano non è stato annullato, ma solo sospeso. A darne la notizia è stato proprio il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che avverte Teheran: "l'operazione militare è sempre sul tavolo. Se ...

Gli Stati Uniti ordinano di produrre i cellulari 5G fuori dalla Cina : Donald Trump (foto: Xinhua/Yin Bogu) Gli Stati Uniti potrebbero iniziare a chiedere alle aziende che stanno sviluppando tecnologie legate all’uso o alla diffusione del 5G di progettare e realizzare i cellulari per gli Stati Uniti al di fuori della Cina. Lo riferisce il Wall Street Journal. Sebbene però al momento quest’obbligo non sia ancora ufficiale, i funzionari del governo stanno iniziando a chiedere alle aziende di telecomunicazione di ...

Terremoto neGli Stati Uniti d’America - paura lungo la West Coast : forti scosse tra Oregon e California [LIVE] : paura negli Stati Uniti d’America per le forti scosse che nelle ultime ore hanno colpito la West Coast, nei Paesi che si affacciano sull’oceano Pacifico e in modo particolare in Oregon e California. Stamattina alle 05:53 (ora italiana), le 19:53 locali, una scossa di magnitudo 5.6 ad appena 9.4km di profondità ha colpito l’estremo Nord della California, nei pressi di Capo Mendocino, in una delle aree più selvagge del Paese. In ...

Iran - cyber-attacco deGli Stati Uniti : Donald Trump inizia la guerra : Donald Trump è passato all'attacco dell'Iran. Gli Usa, infatti, i hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence Iraniano che gli 007 americani credono sia dietro all’attacco alle petroliere nel Golfo del’Oman. Lo riporta il New York Times. Un atto di guerra informatica che sare

Gli Stati Uniti hanno risposto all’Iran con attacchi informatici : Compiuti contro i sistemi d'arma iraniani, come ritorsione per gli ultimi atti di aggressione nella regione del Golfo Perisico

Violentata in famiGlia da quando aveva 12 anni : arrestati madre - padre e patrigno : Una storia di abusi e molestie iniziate quando la vittima era poco più che una bambina. Soltanto lo scorso aprile la ragazza...

Gli Stati Uniti pronti alla guerra con l'Iran. Trump approva - poi ferma tutto : L’America questa notte ha lanciato un’operazione militare contro l’Iran, ma Trump è riluttante, non vuole fare la guerra e all’ultimo minuto ha fermato tutto. È dal 10 maggio che sul Foglio spieghiamo questa reticenza a impelagarsi in una nuova guerra e la contraddizione di un’Amministrazione di fal

Genova - violenze sulla fiGlia da quando aveva 11 anni : arrestati padre - madre e patrigno : Una vita davvero infernale, segnata dai numerosi abusi subiti. Con l’arresto del padre, della madre e del patrigno, è venuta alla luce la tragica storia di una ragazza di nazionalità italiana, oggi ventenne, che ha raccontato ai carabinieri le angherie patite in famiglia, sin da quando aveva 11 anni. La mamma e il suo attuale compagno si sarebbero resi protagonisti di alcuni squallidi episodi di violenza, quando era ancora una bambina. Ma anche ...

Armi - M5s : ‘Stop all’export aGli Stati che violano diritti umani. Sottoporre vendita a controllo del Parlamento - c’è nostro ddl’ : Il Regno Unito ha fatto la sua parte. Ora tocca all’Italia, che deve dotarsi di una legge che garantisca la “sovranità del Parlamento sul controllo della vendita di Armi a Paesi in conflitto”. Dopo che il governo britannico ha sospeso le forniture all’Arabia Saudita a causa delle violazioni del diritto internazionale commesse nella guerra in Yemen, il M5s annuncia la presentazione di un ddl sullo stop all’export di ...

Fate sbarcare i migranti a bordo! Sea Watch - l’Unhcr si appella aGli Stati Ue : L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, rivolge un appello agli stati europei chiedendo di permettere lo sbarco dei 43 migranti che da otto giorni si trovano a bordo della Sea Watch 3. "Hanno urgente bisogno di un porto sicuro - sottolinea l'Unhcr -. Discussioni più ampie sugli stati che dovranno accogliere il gruppo dovrebbero essere rimandate a dopo che sarà assicurata la sicurezza delle persone soccorse".

Le 10 destinazioni food emergenti neGli Stati Uniti : da Tucson in Arizona a Providence nel Rhode Island : Quest’anno, l’apertura di quattro nuovi Time Out Market a Miami, Boston, Chicago e New York City porta l’offerta gastronomica degli Stati Uniti a conquistare nuove vette. Gli ampi mercati coperti metteranno in scena la migliore proposta food delle rispettive città grazie ai mini-ristoranti che servono piatti firmati da alcuni degli chef americani più in voga. Visit The USA propone dieci destinazioni gastronomiche emergenti negli Stati Uniti, in ...

Sono stati identificati alcuni deGli aggressori dei ragazzi del “Cinema America” - a Roma : Sono state identificate quattro delle circa dieci persone che nella notte tra sabato e domenica avevano aggredito a Roma quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex cinema abbandonato del quartiere Trastevere, che da alcuni anni è stato

Licata - blitz antimafia dei carabinieri : arrestati boss e un consiGliere comunale : Accertata anche un'estorsione per lavori edili realizzati in Germania e l'interesse di Cosa nostra nel settore delle slot-machine