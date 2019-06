Gli inventori dell’usb si sono pentiti

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) (Foto: Pixabay) Un grande classico: si inserisce un qualsiasi dispositivo usb nella porta universale ma non entra così si ribalta il connettore e si scopre che il verso è completamente sbagliato allora si ritorna alla posizione originaria e, finalmente, si riesce nell’impresa. C’è anche chi ha coniato il termine “Il paradosso dell’usb” visto che non è possibile sbagliare per due volte di fila una scelta che ha solo il 50% di fallimento. E invece capita quasi sempre. Che sia una chiavetta, un mouse, una qualsiasi periferica o adattatore, succede infatti a pochi eletti la fortuna di inserire alla cieca e al primo tentativo un connettore usb anche se si è indovinato il verso giusto. Chi ha inventato il supporto fisico all’Universal Serial Bus lo sa bene e lo ha riconosciuto: “Non è così semplice come avrebbe dovuto“. A pronunciare questa ...

