Gli effetti del terremoto della scorsa notte a Roma 

Taranto - Gli effetti a breve termine dell’inquinamento esistono. Il problema è non saperlo : Sulla mortalità a Taranto è intervenuta oggi la ministra Giulia Grillo dichiarando: “Abbiamo già visto dei comunicati stampa che a nostro avviso fanno una disinformazione molto pericolosa e quelli sì che strumentalizzano la morte delle persone per sostenere una tesi piuttosto che un’altra e mi sembra molto triste”. Forse la ministra si riferiva a questo comunicato di PeaceLink, con questi dati di mortalità ricavati ...

5G - la Sardegna frena sulla sperimentazione : dopo il no del Belgio preoccupano Gli effetti sulla salute : Qualcuno è indeciso, qualcun altro è già per il no definitivo. La sperimentazione del 5G in Sardegna, sta riscuotendo pareri negativi. Si tratta della nuova frontiera nel campo delle telecomunicazioni, che sta facendo preoccupare per le sue conseguenze sulla salute. Pompu, Segariu e Noragugume hanno già fatto fronte comune: i sindaci dei tre piccoli centri scelti come laboratorio nell’Isola hanno detto no all’accensione delle antenne ...

Serena Rutelli : “Non voGlio incontrare la mia mamma naturale. Barbara è mia madre a tutti Gli effetti” : Serena Rutelli è uscita cambiata dalla Casa del Grande Fratello e non ha dubbi sul giudicare questa esperienza in modo positivo: “Dopo il Grande Fratello mi sento più forte e non ho più bisogno di tornare dalla psicoterapeuta”, ha raccontato al settimanale Gente. “Volevo mettermi alla prova e restare sola con me stessa. Per questo sono entrata nella Casa”, ha aggiunto. La ragazza ha spiegato di essere stata in cura da una ...

Vittorio Feltri e Indro Montanelli - andare controcorrente non ha sempre Gli stessi effetti : Andrea Camilleri sta malissimo e Vittorio Feltri sente l’urgente bisogno di esternare: “mi consolerò pensando che Montalbano non mi romperà più i coglioni. Basta, mi ha stancato”. E’ libero Feltri d’esprimere giudizi così duri? Certo. Si chiama diritto di critica. Di più: l’attacco è al personaggio non allo scrittore (dicono le “anime belle”). E dunque, Camilleri combatte con la morte e Feltri non può non farcelo sapere: “Finalmente non vedremo ...

Miso - Gli effetti sull’intestino e il colesterolo alto : Il Miso, condimento ottenuto dalla fermentazione dei fagioli della soia gialla, è un alimento caratterizzato da proprietà importanti per l’intestino. La sua assunzione, in virtù dell’assenza di grassi, risulta utile anche per tenere sotto controllo il colesterolo cattivo LDL. Caratterizzato da una cromia ambrata, è noto per il suo sapore intenso. Bisogna comunque ricordare che, a seconda del processo di preparazione (dopo la cottura ...

Cagliari. Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione deGli effetti del Caldo sulla Salute : Il Servizio Protezione Civile del Comune di Cagliari ha predisposto, sulla base delle indicazioni generali del Ministero della Salute, CRI

Il Melograno e Gli effetti antietà sui muscoli : L’urolitina A è un metabolita delle biomolecole presente nel Melograno. Come dimostrato da un recente studio svizzero, questa sostanza è in grado di rallentare i processi di invecchiamento a carico dei muscoli. Gli studiosi di EPFL Amazentis, spin-off del Politecnico di Losanna, hanno portato avanti una sperimentazione clinica i cui risultati sono stati illustrati sulle pagine della rivista Nature Metabolism.-- Hanno scoperto che ...

Come nascono Gli effetti speciali della nuova stagione de I Medici : Sull’onda del successo delle prime due stagioni, sta per tornare I Medici, che secondo una ricerca indipendente di Parrot Analytics è la serie più popolare al mondo. Un successo dovuto alla trama, al cast internazionale che ha portato sul set Dustin Hoffman, Richard Madden, Sean Bean, Bradley James, Sarah Parish e Daniel Sharman nel ruolo di Lorenzo, ma anche agli effetti speciali sviluppati per ricreare le scene del passato. La clip qui sopra ...

Gli effetti devastanti dello Shaboo - la droga sintetica gestita dalla mafia cinese : Un filippino di 52 anni è stato arrestato a Milano per detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia lo ha trovato in via Porpora, zona Lambrate, con addosso 9 bustine di Shaboo, per un totale di circa un grammo. In seguito alla perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato altre dosi, una quindicina, che ammontano a circa 1,5 grammi. La pesante droga sintetica che viene spacciata e consumata nell'ambito ...

Tutti Gli effetti benefici della pilosella : Poche altre piante in natura possono vantare gli stessi effetti benefici per l’organismo della pilosella. Questa pianta dai caratteristici fiori gialli è infatti un rimedio naturale drenante e disintossicante, e aiuta a combattere numerose patologie. Avete problemi di ritenzione idrica e gonfiori e state pensando di approfittare delle virtù della pilosella? Scopriamo insieme come usarla, quali sono le sue proprietà e le controindicazioni. Cos’è ...

Contro i maltrattamenti sugli anziani : Gli effetti benefici dell’abbraccio : Un abbraccio di 20 secondi regala all’organismo buonumore e sollievo, con benefici riconosciuti anche dalla scienza. “L’abbraccio è un potente simbolo di affettività e racchiude i valori chiave dell’ascolto e della personalizzazione della cura che ispirano ogni giorno i nostri operatori”, spiega Mariuccia Rossini, Presidente di Korian Italia, azienda leader nell’offerta di servizi per l’invecchiamento di qualità. Quando dura almeno venti ...

Luca Onestini torna a parlare del fratello : “Ecco Gli effetti del GF” : Grande fratello: Luca Onestini prende in giro il fratello Gianmarco Lunedì scorso è finita la sedicesima edizione del GF di Barbara d’Urso. E uno dei protagonisti è stato senza ombra di dubbio Gianmarco Onestini, il quale si è classificato al terzo posto alle spalle della vincitrice Martina Nasoni e Enrico. A proposito di Gianmarco, poco fa suo fratello Luca Onestini ha pubblicato delle storie su instagram, mostrandolo stremato a letto ...

Uova - Gli effetti benefici sulla memoria : Pochi lo sanno, ma le Uova sono ricche di benefici e ottime per chi vuole migliorare la propria memoria. A dimostrarlo numerosi studi, fra cui il più recente realizzato dalla Tufts University secondo cui questo alimento aiuterebbe a ridurre gli effetti causati dalla degenerazione cognitiva. Tutto grazie a due potenti sostanze contenute nell’albume e nel tuorlo: si tratta della luteina e della zeaxantina, degli antiossidanti che agiscono ...

Effetti collaterali delle cure per il cancro del colon e del retto : consiGli per i pazienti : La strategia terapeutica nel cancro del colon e del retto è condizionata da vari fattori. Tra tutti, quelli più importanti sono: lo stadio di malattia;le condizioni di salute e la volontà del paziente. In ogni caso i trattamenti oncologici possono comprendere: la chirurgia, la radioterapia (per le forme rettali), le terapie locoregionali, la chemioterapia, le terapie a bersaglio molecolare e, più recentemente, l’immunoterapia (solo ...