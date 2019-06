Giulio Regeni | la lettera dei genitori | “Dichiarare l’Egitto Paese non sicuro e

PD - il partito del silenzio. E intanto Giulio Regeni muore ancora : Non bastava il silenzio sulla vicenda Regeni e sulla vergognosa rimozione degli striscioni da parte della Lega in nome dei buoni rapporti con l'Egitto: il PD tace anche sulla vicenda della Sea Watch consapevole di avere delle colpe nel precedente governo. Eppure basterebbe dire "abbiamo sbagliato e ora abbiamo intenzione di cambiare". Ma niente.Continua a leggere

PD - il partito del silenzio. E intanto Giulio Regeni muore ancora. : Non bastava il silenzio sulla vicenda Regeni e sulla vergognosa rimozione degli striscioni da parte della Lega in nome dei buoni rapporti con l'Egitto: il PD tace anche sulla vicenda della Sea Watch consapevole di avere delle colpe nel precedente governo. Eppure basterebbe dire "abbiamo sbagliato e ora abbiamo intenzione di cambiare". Ma niente.Continua a leggere

Lettera dei Regeni al Bundestag : “Su Giulio violati tutti i diritti - ritirate gli ambasciatori” : I genitori del ricercatore hanno chiesto che l'Egitto venga dichiarato "non sicuro" e che vengano richiamati i nostri ambasciatori. Lo hanno scritto in una Lettera, che è stata letta oggi dalla presidente della commissione Esteri di Montecitorio Marta Grande (M5S) in apertura dell'incontro con gli omologhi tedeschi al Bundestag.Continua a leggere

Il neosindaco leghista di Sassuolo fa rimuovere lo striscione per Giulio Regeni : "È antiestetico" : Dopo Ferrara e Trieste, ora è il turno di Sassuolo. Il comune denominatore è la Lega. Il sindaco neoeletto della città emiliana, Gian Francesco Menani, esponente del Carroccio, ha fatto rimuovere lo striscione giallo di Amnesty International con scritto “Verità per Giulio Regeni”. Era esposto sulla facciata del palazzo del Comune, ma il membro del partito di Matteo Salvini ha deciso che aveva fatto il ...

Il nuovo sindaco leghista di Sassuolo ha fatto rimuovere lo striscione per Giulio Regeni dalla facciata del Comune : Il neoeletto sindaco di Sassuolo (Modena), il leghista Gian Francesco Menani, ha fatto rimuovere lo striscione giallo di Amnesty International con scritto “Verità per Giulio Regeni” che era esposto sulla facciata del palazzo del Comune. Menani ha detto: «Resta ferma

Sassuolo - il neo-sindaco leghista rimuove lo striscione per Giulio Regeni : “Non ha più senso” : Il neo-sindaco leghista di Sassuolo, in provincia di Modena, ha deciso di rimuovere lo striscione in cui si chiede la verità per Giulio Regeni dalla facciata del comune. Per il primo cittadino "non ha più senso" tenere lì quello striscione, trattandosi di una vicenda ritenuta "non più di attualità" ed essendo "impolverato".Continua a leggere

Giulio Regeni - M5S espone striscione dal palazzo del Consiglio Fvg : Giulio Regeni, M5S espone striscione dal palazzo del Consiglio Fvg Dopo la decisione del governatore della Regione di rimuovere la scritta "Verità per Giulio Regeni", il Movimento ha mostrato il cartello nel palazzo del Consiglio del Movimento a Trieste. “Resterà esposto nonostante la decisione del governatore ...

M5S espone un cartello per Giulio Regeni alla finestra del palazzo del Consiglio regionale in Friuli : Dopo le polemiche per la rimozione dello striscione “Verità per Giulio Regeni” dal palazzo della Regione del Friuli-Venezia Giulia, il Movimento 5 Stelle espone lo stesso cartello agli uffici del Movimento, nel palazzo del Consiglio stesso.La finestra affaccia sulla centrale piazza Oberdan e i consiglieri nell’esporre il cartello hanno spiegato: “Resterà esposto nonostante la decisione del governatore ...

Perché lo stato nasconde la memoria di Giulio Regeni? : (foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) La richiesta di verità e giustizia per la morte di Giulio Regeni non sventolerà più sul palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia. La decisione, arrivata a poco più di un anno dall’insediamento della giunta leghista guidata da Massimiliano Fedriga a piazza Unità d’Italia, ha quantomeno il pregio della chiarezza, dopo che per mesi il vicepremier Matteo Salvini aveva dovuto sostenere ...

Trieste - tolto lo striscione “Verità per Giulio Regeni” dalla Regione per mettere gli addobbi del calcio under 21 : In Piazza dell’Unità d’Italia, a Trieste, non si vede più lo striscione con la scritta “Verità per Giulio Regeni“. Il manifesto giallo di Amnesty International è stato tolto oggi dal Palazzo della Regione, dove era esposto dal 2016, per lasciare il posto agli addobbi del campionato calcistico europeo under 21. La Regione, guidata dal leghista Massimiliamo Fedriga non ha commentato la rimozione. Sul caso è intervenuta la ...

La Regione Friuli rimuove lo striscione che chiede ?la verità per Giulio Regeni : Francesca Bernasconi Nel 2016, Giulio, ricercatore universitario, venne ucciso in Egitto. La sua morte è ancora senza colpevoli. Il tradizionale striscione a sfondo giallo di Amnesty International, con la scritta "verità per Giulio Regeni" è stato rimosso dal palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia. Al suo posto, gli addobbi per il calcio Uner 21. In piazza Unità d'Italia di Trieste non sventola più il manifesto giallo intenso ...

Regeni - rimosso lo striscione "Verità per Giulio" dal palazzo della Regione Friuli : Era stato esposto nel 2006, tolto per far spazio agli addobbi per il campionato calcistico europeo Under 21

Lo striscione per Giulio Regeni rimosso dal palazzo della Regione Friuli : Il tradizionale manifesto giallo di Amnesty International con la scritta “Verità per Giulio Regeni” è stato rimosso dal palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia a Trieste, in piazza Unità d’Italia, dove era stato esposto nel 2016 personalmente dalla allora presidente della Regione, Debora Serracchiani (Pd).Lo striscione è stato tolto per far spazio agli addobbi per il campionato calcistico europeo ...

Friuli - la Regione rimuove lo striscione su Giulio Regeni per far spazio a quello sugli Europei U21 : Lo striscione giallo di Amnesty International recante la scritta "Verità per Giulio Regeni" è stato rimosso dal palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, alla cui presidenza c'è oggi l'esponente della Lega Massimiliano Fedriga. Il manifesto era stato esposto in piazza Unità d'Italia a Trieste nel 2016: a farlo era stata l'allora presidente della Regione, Debora Serracchiani (Pd). Lo striscione è stato tolto per far spazio agli addobbi per il ...