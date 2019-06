Giulio Raselli di Uomini e Donne conquista Sabrina a Temptation Island

Anticipazioni Temptation Island : tra i tentatori Giulio Raselli e Federica Lepanto : La prima puntata di Temptation Island si avvicina e continuano ad essere ufficializzate le notizie riguardanti i partecipanti del programma. Le sei coppie che si metteranno alla prova nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna sono note già da qualche giorno, invece è recentissima la prima foto ufficiale dei tredici tentatori e delle tredici tentatrici che avranno il compito di mettere alla prova il loro amore. Tra di essi, come da ...

Temptation Island 2019 - Giulio Raselli e Flavio Barattucci tra i single tentatori : A partire da lunedì 24 giugno 2019, avrà inizio la sesta edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, in prima serata.Le sei coppie sono già state ufficializzate (tra loro, ci sarà anche una coppia proveniente dal Trono Over di Uomini e Donne, Cristina Incorvaia e David Scarantino) e alcune anticipazioni molto succose sono già state fornite dalla stessa Maria ...

Giulia Cavaglià e Manuel - parla Giulio Raselli : “Sono sicuro che…” : Giulio Raselli parla del futuro di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià dopo UeD Manuel Raselli ha finalmente rotto il silenzio con una lunga intervista. Dopo il post di ringraziamenti su Instagram, l’ex corteggiatore ha confidato le sue emozioni a Uomini e Donne Magazine, parlando anche della sua delusione. Per quanto riguarda la coppia formata da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, Giulio ha ammesso: “Sono abbastanza sicuro che anche ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli dopo il rifiuto : "Grazie Giulia" - : Ludovica Marchese Giulio Raselli torna sui social e dedica un messaggio a Giulia Cavaglia dopo la scelta. Ecco la reazione dell’ex corteggiatore Qualche giorno fa è andata in onda su Canale 5 la tanto attesa scelta di Giulia Cavaglia. dopo un percorso durato diversi mesi, la tronista ha fatto la sua scelta e, tra Giulio Raselli e Manuel Galiano, ha scelto Manuel. La scelta non è stata facile e la stessa Giulia ha dichiarato di essere ...

Rumors Uomini e Donne - prossimi tronisti : Giulio Raselli - Antonio e Klaudia tra i papabili : Le telecamere di Uomini e Donne si sono spente solo da pochi giorni, ma già i telespettatori sentono la mancanza del programma condotto da Maria De Filippi. E in attesa dello sbarco di Temptation Island, che permetterà comunque di rivedere alcune coppie nate nel dating show, l'attenzione è rivolta anche alla nuova stagione e ai nuovi protagonisti del Trono Classico. È stata un'annata complicata quella che ha dovuto affrontare la redazione del ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli ritorna su Instagram e ringrazia Giulia Cavaglia : Sono passati solo 3 giorni dalla scelta di Giulia Cavaglia, la più attesa per certi versi, la ragazza è caduta fra le braccia di Manuel Galiano lasciando Giulio Raselli a bocca asciutta, ma giusto per qualche giorno.Il corteggiatore rifiutato dalla tronista torinese non ci ha messo tanto a rimboccarsi le maniche, tornare sui social e scrivere un lungo messaggio di ringraziamento a chi lo ha sostenuto e, sorprendentemente, anche a ...

Uomini e Donne gossip : Giulio Raselli è pronto per tornare in tv? : Giulio Raselli pronto per Temptation Island dopo Uomini e Donne? Uomini e Donne ha chiuso la stagione 2018/19 venerdì scorso con la scelta di Giulia Cavaglià. L’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi ha deciso di lasciare il programma con Manuel Galiano, spiazzando in molti. L’avvicinamento con Giulio Raselli nelle ultime settimane del Trono Classico aveva infatti fatto pensare che la scelta della 24enne sarebbe ricaduta su ...

Giulio Raselli scrive a Giulia dopo UeD : parole inaspettate dopo la scelta : Uomini e Donne, il bellissimo post di Giulio Raselli su Instagram Giulio Raselli è tornato su Instagram dopo la scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne e bisogna dire che lo ha fatto in grande stile, visto che non ha detto una sola parola fuori posto e, anzi, ha pubblicato un post di soli […] L'articolo Giulio Raselli scrive a Giulia dopo UeD: parole inaspettate dopo la scelta proviene da Gossip e Tv.

Giulio Raselli dopo Uomini e Donne - parole inaspettate su Giulia e Manuel : Uomini e Donne, Giulio Raselli non è la scelta di Giulia Cavaglià: nessun lieto fine per il corteggiatore Giulio Raselli dopo Uomini e Donne ha confidato alla redazione le sue prime impressioni dopo la scelta di Giulia Cavaglià, che è ricaduta su Manuel Galiano. Giulio aveva gran parte del pubblico dalla sua parte, ha avuto […] L'articolo Giulio Raselli dopo Uomini e Donne, parole inaspettate su Giulia e Manuel proviene da Gossip e Tv.

U&D trono classico - Giulio Raselli non è la scelta della Cavaglià : Si è conclusa l'ultima puntata di Uomini e donne dedicata alle scelte dei tronisti e che nell'appuntamento del 31 maggio ha visto protagonista la piemontese Giulia Cavaglià, chiamata a scegliere tra i due corteggiatori Giulio Raselli e Manuel Galiano. In diretta televisiva dunque, dopo aver visto i momenti trascorsi in villa, la Cavaglià ha comunicato a Giulio di non essere la sua scelta, tra il mormorio di parte del pubblico che tifava per il ...

UeD - Giulia non sceglie Giulio Raselli : “Non ti vedo con me fuori” : UeD, Giulia Cavaglia non ha scelto Giulio. Lui in difficoltà La stagione 2018/2019 di Uomini e Donna si è conclusa con la scelta di Giulia Cavaglia. La tronista torinese, già ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, è stata l’ultima tra i suoi amici a scegliere. Solo due giorni fa abbiamo visto i petali rossi per Angela […] L'articolo UeD, Giulia non sceglie Giulio Raselli: “Non ti vedo con me fuori” proviene da Gossip e Tv.

Giulio Raselli - scelta Giulia a Uomini e Donne : “Mi infastidisce…” : scelta Giulia a Uomini e Donne, Giulio Raselli: “Mi infastidisce vederla con Manuel” Ormai è solo questione di tempo prima che la scelta di Giulia a Uomini e Donne venga mandata in onda su Canale 5 (molto probabilmente in diretta, per evitare spoiler). Chi sceglierà tra il tenebroso e dannato Giulio Raselli e il simpatico e gioviale Manuel Galiano? Il primo dei due ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha ...