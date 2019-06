Giulia De Lellis furiosa su Instagram | ‘Vi siete permessi di entrare in casa nostra’

Giulia De Lellis furibonda contro "Chi" : "Violata la mia privacy - agirò in sedi opportune" - : Novella Toloni La bella influencer e il motociclista non si nascondono più, ma le foto della loro fuga d'amore in Sardegna sono finite sul settimanale "Chi", una cosa che ha fatto decisamente infuriare la De Lellis che minaccia di agire nelle opportune sedi per la privacy violata Mercoledì in edicola compariranno, sulla rivista Chi, le prime foto che confermano la love story in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La coppia è ...

Alfonso Signorini - la rabbia di Giulia De Lellis : "Come vi siete permessi? Per due o tre foto del caz***" : È furiosa, Giulia De Lellis, e la "colpa" è di Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha pubblicato le foto esclusive della ex corteggiatrice di Uomini e donne in atteggiamenti molto intimi con Andrea Iannone, pilota di MotoGp e soprattutto ex di Belen Rodriguez con cui fa coppia fissa da qualche te

Giulia de Lellis contro la paparazzata con Iannone : "Violata la mia privacy per due foto del caz*o"" : È una Giulia De Lellis nera come il carbone quella su Instagram si è scagliata contro un articolo che il settimanale Chi ha incluso nel numero in uscita in edicola mercoledì prossimo, 26 giugno 2019. Articolo che la vede protagonista insieme alla sua nuova fiamma, Andrea Iannone, motociclista noto alle cronache rosa per la storia d'amore vissuta insieme a Belen Rodriguez.Sebbene la relazione sia stata resa nota dalla stessa influencer su ...

Giulia De Lellis - dopo gli scatti con Andrea Iannone del giornale Chi - minaccia di querelare il giornale. Leggi cosa è accaduto : Giulia De Lellis da un po’ di tempo sta uscendo con Fabrizio Corona Andrea Iannone e proprio questa settimana il magazine Chi di Alfonso Signorini ha sorpreso l’ex gieffina ed il motociclista scambiarsi tenere... L'articolo Giulia De Lellis, dopo gli scatti con Andrea Iannone del giornale Chi, minaccia di querelare il giornale. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chi gossip - Giulia De Lellis furiosa : “Vi siete permessi di entrare in casa..” : Chi gossip, le nuove foto con Iannone fanno infuriare Giulia De Lellis Giulia De Lellis si mostra, in queste ultime ore, abbastanza furiosa. Sotto il post su Instagram, condiviso da Chi Magazine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si lascia andare a un lungo sfogo. Il motivo? Il post ritrae appunto la De Lellis insieme […] L'articolo Chi gossip, Giulia De Lellis furiosa: “Vi siete permessi di entrare in casa..” ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - la bomba di Signorini : come li becca al mare - roba molto spinta : Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 giugno in esclusiva le prime foto del bacio fra il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, e l'influencer Giulia De Lellis. La coppia a sorpresa, che si frequenta da un mese, è stata fotografata dal settimanale diretto da Alfonso Signorin

Giulia De Lellis contro 'Chi' : 'Violata la mia privacy - ci vedremo nelle sedi opportune' : A poche ore dalla pubblicazione di alcuni degli scatti esclusivi che "Chi" pubblicherà domani della sua prima vacanza con Andrea Iannone, Giulia De Lellis ha usato Instagram per scagliarsi sia contro la rivista di gossip che contro i paparazzi. L'influencer ha fatto sapere che le sue nipotine si sono spaventate quando hanno visto i fotografi fuori dalla casa dove stanno soggiornando in questi giorni, ed ha anche avvertito chi di dovere che ...

Giulia De Lellis - la verità sale a galla : ecco come stanno davvero le cose : Chiacchiere finite. Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è amore. Il pilota e l’ex corteggiatrice sono usciti alla fine allo scoperto. Nei giorni scorsi l’influencer di Pomezia ha postato una foto proprio insieme al nuovo fidanzato e alla piccola Matilde, la sua adorata nipotina. Ai post su Instagram si aggiungono le foto dei paparazzi: il settimanale Chi in edicola mercoledì 26 giugno pubblica gli scatti che provano la forte passione tra ...

Giulia De Lellis e Iannone stanno insieme : primo bacio in pubblico : Giulia De Lellis e Andrea Iannone si baciano su Chi Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono a tutti gli effetti una coppia. Dopo i primi gossip e avvistamenti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il pilota di MotoGP sono usciti allo scoperto. Entrambi si sono concessi foto e dediche sui social network e […] L'articolo Giulia De Lellis e Iannone stanno insieme: primo bacio in pubblico proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Iannone non si nascondono più : la foto del bacio : Andrea Iannone e Giulia De Lellis innamorati: la foto del loro primo bacio Era da un mese che giravano diverse voci di corridoio sul presunto flirt nato tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. E dopo tanto parlare finalmente la coppia ha deciso di venire allo scoperto, mostrandosi in atteggiamenti decisamente teneri in Sardegna. Difatti Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono stati sorpresi dai fotografi del magazine Chi impegnati a scambiarsi un ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - primo bacio pubblico : è vero amore : E? ormai ufficiale la storia d?amore fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L?ex corteggiatrice di "Uomini e donne", gieffina vip e influencer e il pilota di motoGp...

Il bacio tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone : L'esclusiva è di Chi, che ha immortalato il "primo" bacio tra la influencer e il pilota di MotoGp. Ecco a voi servito il "primo" bacio del gossip dell'estate, la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L'ex di Andrea Damante (e di Irama) e l'ex di Belen Rodriguez stanno insieme. Da settimane, infatti, si rincorrevano le voci e gli indizi sulla liaison e ora sono arrivati anche gli scatti, a confermare il tutto. ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone innamorati : primo bacio pubblico : E? ormai ufficiale la storia d?amore fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L?ex corteggiatrice di "Uomini e donne", gieffina vip e influencer e il pilota di motoGp...

Andrea Iannone e Giulia De Lellis ... amore sotto il sole in Sardegna : Andrea Iannone e Giulia De Lellis ora che sono usciti allo scoperto, non li ferma più nessuno. Da quando hanno ufficializzato con i rispettivi follower la loro relazione, dopo settimane di indizi disseminati via social, Giulia De Lellis e Andrea Iannone condividono un video dietro l’altro, a base di giochi, tenerezze e dediche romantiche. In vacanza insieme sembrano super affiatati e l’intesa tra loro è alle stelle. Sono al mare in Sardegna con ...