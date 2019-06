Ginnastica aerobica | European Games 2019 | tripudio azzurro! Castoldi e Donati vincono

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 24 giugno. Castoldi e Donati oro nella Coppia Mista di Ginnastica aerobica! Rossi-Pellielo argento nel trap - Mesiano e Cappai ai quarti nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 ginnastica AEROBICA – Un oro favoloso ottenuto dai due azzurri, Romania battuta per un pelo! 19:06 ginnastica AEROBICA – PRIMO POSTOOOOOOOO!!! GRANDISSIMI AZZURRIIIIIIIII!! Michela Castoldi e Davide Donati ottengono il punteggio di 21.850 superando di un nulla la Coppia rumena. 19:02 ginnastica AEROBICA – Gli spagnoli si sono esibiti, tocca ai nostri Michela Castoldi e ...

Ginnastica aerobica - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Castoldi-Donati da Campioni del Mondo : Dopo non aver conquistato nemmeno una medaglia ai recenti Europei di Baku, l’Italia della Ginnastica aerobica avrà una pronta occasione per riscattarsi: gli azzurri saranno infatti impegnati agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le convocazioni devono essere ancora ufficializzate ma il quadro dei qualificati alla kermesse è chiaro: riflettori puntati su Michela ...

Ginnastica aerobica - Europei 2019 : l’Italia chiude senza medaglie : Non arrivano medaglie per l’Italia agli Europei 2019 di Ginnastica aerobica che si sono conclusi oggi a Baku (Azerbaijan). Davide Nacci ha concluso la gara individuale al quarto posto (21.200) ad appena un decimo dal bronzo del bulgaro Antonio Papazov nella gara vinta dal russo Roman Semenov (22.150). Il terzetto composto da Davide Nacci, Marco Vargiu e Francesco Sebastio si è dovuto accontentare della settima piazza (20.327) nella gara ...