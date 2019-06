Gianni Morandi cittadino onorario di Carloforte mentre gira L’isola di Pietro 3

tvzap.kataweb

(Di lunedì 24 giugno 2019)si sta ultimando la produzione delle nuove puntate de L’isola di, quelle che formeranno la terza e nuova stagione, arriva la notizia che il comune di, oltre al dottorSereni, ha letteralmente adottato anche, che da ormai tre anni veste i panni del pediatra operante nella meravigliosa isola sarda. Le autorità municipali dihanno infatti deciso di insignire il cantante di Monghidoro della cittadinanza ordinaria del loro comune: la proclamazione è fiddata per venerdì 28 giugno o, in alternativa, per il giorno seguente. L’isola di3, anticipazioni e cast In attesa di sapere per filo e per segno cosa ci aspetta nella prossima stagione de L’isola di– nella seconda il cast si era arricchito della presenza di Lorella Cuccarini e Elisabetta Canalis – alcune novità sono già note, a cominciare ...

