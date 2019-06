Germania | i cittadini comprano tutta la birra del paese per boicottare il festival neonazi

fanpage

(Di lunedì 24 giugno 2019) A Ostritz, piccolo comune della Sassonia, quasi al confine trae Polonia, ihanno boicottato il"Schild und Schwert", letteralmente "Scudo e Spada", acquistandoladisponibile nell'unico supermercato in, lasciando a secco gli estremisti di destra, di cui una parte ha rinunciato a partecipare all'evento: "Contro i loro slogan disumani, dobbiamo tutti opporci".

mmastropietri : A tutta #birra! La simpatica iniziativa dei cittadini di #Ostritz in #Sassonia. Nel paese era previsto un festival… - birraBUZZ : RT @t_says_: A #Ostritz, in #Sassonia, #Germania, c'è un #festival di Neonazi. Uno con doppia esse e #alcool nonostante divieti e sequestri… - malikapollo : Come si disinnesca un raduno di neonazisti? Gli togli la birra -