Germania | gli abitanti comprano tutta la birra del paese per boicottare festa neonazista

Scherma - Europei 2019 : gli sciabolatori lotteranno per il bronzo. Italia ko con la Germania : Questa volta la rimonta a Luca Curatoli non riesce e l’Italia viene sconfitta nella semifinale della prova a squadre di sciabola maschile degli Europei di Dusseldorf. Gli azzurri (Curatoli, Samele, Berrè, Montano) sono stati battuti dai padroni di casa della Germania per 45-42 ed ora dovranno scendere in pedana per conquistare la medaglia di bronzo. Tedeschi che sono partiti meglio degli azzurri, prendendo un vantaggio di quattro stoccate ...

Calcio - Mondiali Femminili 2019 : è il momento degli ottavi di finale. Si comincia con Germania-Nigeria - Norvegia-Australia : Il tempo dei calcoli è ufficialmente finito ai Mondiali Femminili di Calcio 2019. Da oggi inizia infatti la fase ad eliminazione diretta, che si apre con gli ottavi di finale: in campo scenderanno Germania-Nigeria (h 17.30) e Norvegia-Australia (h 21.00). Nel match che si disputerà allo Stade des Alpes di Grenoble, i favori del pronostico saranno tutti per le teutoniche che arrivano a questa partita avendo compiuto percorso netto: 3 vittorie su ...

Giuseppe Conte attacca la Germania : "Italia punita negli sforzi per crescere. Così il debito aumenterà" : Giuseppe Conte ha replicato all'Unione Europea, che ha vagliato l'ipotesi di procedura d'infrazione per debito eccessivo. La lettera, inviata ieri mercoledì 19 giugno dall'Italia, contiene un esplicito attacco agli altri paesi membri. In particolare il presidente del Consiglio ha preso di mira la Ge

Sea Watch in mare da 7 giorni con 43 persone a bordo. 50 Comuni tedeschi : ‘Li accogliamo’. Germania : ‘Competenza Ue’ : Sono passati sette giorni da quando ha soccorso 53 persone a bordo di un gommone al largo della Libia. Sette giorni di attese e scontri con il Viminale riguardo alla possibilità di sbarcare o meno a Lampedusa. La Sea Watch 3, dopo aver ottenuto lo sbarco di 10 persone, è ancora a 16 miglia dalle coste dell’isola siciliana, al limite delle acque territoriali, in attesa di un via libera o di dirigersi comunque verso un porto sicuro. Intanto, ...

TRUMP vs DRAGHI/ Il vero bersaglio di Washington è la Germania : TRUMP ha accusato DRAGHI di manipolare il cambio euro/dollaro. Il Presidente Usa, per colpa della Germania, ha sostanzialmente ragione

LIVE Germania-Danimarca 2-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Richter ammazza i danesi nel loro miglior momento! Doppietta del tedesco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Clamoroso errore di Pedersen che tutto solo in difesa, sente il fiato sul collo di Richter che si invola verso la porta e piazza il gol sul primo palo. Iversen battuto. 52′ Richter!!! 2-0 GERMANIA! MA CHE ERRORE DI PEDERSEN! 50′ Ammonito anche Henrichs: in affanno la Germania in questi primi minuti di secondo tempo. 49′ Ottimo spunto di Larsen sulla sinistra: si ...

Mondiale femminile : Germania - Spagna e Cina agli ottavi di finale [FOTO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Motocross - come sta Tony Cairoli dopo l’infortunio? Spalla lussata - GP di Germania a rischio. “Ma io non voglio mollare” : Durissimo fine settimana per Tony Cairoli. La stella azzurra dell’MXGP, già presentatosi in condizioni fisiche precarie, a causa di un problema alla schiena causato dall’uscita di scena ad Orlyonok settimana scorsa, ha gareggiato, dovendo fare i conti con uno stato febbricitante. Nonostante questo è arrivato un eccellente terzo posto in gara-1. Poi nella seconda manche una brutta caduta e la lussazione della Spalla. come sta Cairoli dopo ...

Angela Merkel - orrore della Germania sugli immigrati : "Picchiati - sedati e rispediti in aereo in Italia" : Immigranti storditi, sedati e sbattuti su un aereo per mandarli in Italia. Una storia di puro orrore che non arriva dall'Africa né da una qualche dittatura, ma dalla "civilissima" Germania di Angela Merkel. Lo scoop, inquietante e clamoroso, è di Repubblica, che racconta come nel silenzio generale d

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Francia e Germania agli ottavi di finale : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

LIVE Germania-Spagna 1-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - le iberiche vogliono il pareggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Mariona tenta un cross, ma la palla finisce dritta nelle mani di Schult. 52′ La Germania sta giocando con un 4-4-2. 50′ Il capitano tedesco ha sfiorato il gol del raddoppio di testa, ma subito dopo il guardialinee ha segnalato il fuorigioco. 48′ Subito calcio d’angolo per le spagnole, che vogliono il gol del pareggio! 47′ Subito cambio al rientro per la ...

Germania - taglio stime crescita per 2019 : 10.24 La Banca centrale tedesca taglia le stime di crescita del Paese dall'1,6% allo 0,6% per il 2019 e dall'1,6% all'1,2% per il 2020. Le stime erano state già tagliate dal governo tedesco,che ad aprile aveva rivisto la crescita allo 0,5% nel 2019 e indicato però un aumento del Pil dell'1,5% per il 2020. Secondo la Bundesbank l'inflazione sarà dell'1,4% quest'anno e dell'1,5% il prossimo.Intanto, ad aprile si registra un calo, nettamente ...

Finanziamento dei partiti - il Consiglio d’Europa contro la Germania : “Non raggiunge gli standard” : In Germania il sistema di controllo del Finanziamento dei partiti “non raggiunge gli standard europei”, e in questi ultimi 9 anni e mezzo “è chiaramente mancata la volontà politica di migliorare le regole” come raccomandato dall’organo anti corruzione del Consiglio d’Europa (Greco). È il giudizio espresso dallo stesso organo nell’ultima valutazione sulle misure prese in Germania per rendere più trasparente il ...

Imprese - indice manifatturiero Italia sale a 49 - 7 punti a maggio : sopra le previsioni degli analisti. Germania a 44 - 3 : A maggio l’indice dei direttori acquisti (Pmi) che monitora l’attività manifatturiera è risalito a sorpresa in Italia a 49,7 punti dai 49,1 del mese prima, pur restando sotto la soglia di 50 che che fa da spartiacque tra l’espansione e la contrazione. Le previsioni degli analisti indicavano un calo ulteriore a 48,5. Male invece la Germania, dove l’indice Pmi manifatturiero è stabile a 44,3 continuando a segnalare contrazione dell’attività. Il ...