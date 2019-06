In Germania abitanti di Ostritz boicottano evento neonazista

(Di lunedì 24 giugno 2019) Glidi, una piccola cittadina della, hanno svuotato il supermercato del paesino di tutta la birra, facendo fallire unorganizzato dall'estrema destra. Un'arma per debellare l'estrema destra inesiste e l'hanno provata glidel paesino di, sito nello stato federale della Sassonia. Lo scorso sabato sera era infatti qui previsto unintitolato 'Scudo e spada'. Al festival era prevista la partecipazione di un alto numero di skinhead.Invece di ignorare il tutto con un atteggiamento quietista, glidihanno pensato bene di guastare la festa all'inquietante team di rasati ipertatuati. La loro probabile intenzione era quella di occupare e devastare l'arena della città, mettendo ulteriormente in discussione la reputazione (già troppo ammaccata) della SassoniaGlidihanno quindi pensato di precipitarsi nell'unico supermercato della cittadina, svuotandolo da tutti gli alcolici in vendita, birra in primis! Acquistate, in tutto, un centinaio di casse che, hanno dichiarato i cittadini, saranno utilizzate nella prossima festa prevista in paese. Una dura batosta al neonazismo in, attuata in una maniera semplice ma efficace. Rimasti poveri della materia prima per "movimentare" la serata, più della metà degli skinhead hanno deciso di battere in ritirata. Se non fosse stato per l'iniziativa decisa daglidi, il concerto in programma si sarebbe trasformato nell'ennesima e volgare sbronza all'insegna dell'odio da parte dei neonazisti.