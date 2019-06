Germania | abitanti comprano tutta la birra del paese per boicottare il festival neonazista

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Unestivo senza? Sicuramente sarebbe un fiasco. Partendo da questo semplice presupposto, glidel piccolo centro di Ostritz (nellaorientale) sono riusciti nel loro intento diil raduno 'Schild und Schwert' (letteralmente 'Scudo e Spada'), organizzato da un gruppotedesco. I cittadini hanno compratolapresente nell'unico supermercato della zona e gli skinhead, rimasti a secco, hanno pensato bene di battere in ritirata. L'incredibile vicenda, resa nota dai media locali, è diventata virale nelle scorse ore. ...

