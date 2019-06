Geralt di Rivia torna a mostrarsi grazie ad un nuovo cosplay

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) The Witcher 3 èto ad essere un argomento attuale in vista dell'arrivo della Complete Edition per Nintendo Switch, e mentre attendiamo di poter giocare in totale mobilità ad uno dei più acclamati action RPG degli ultimi tempi perché nonre a vestire i panni didi?Per chi non lo conoscesse, tarynè l'account Instagram di un notoer che ha già interpretato i panni dello Strigo in diverse occasioni, e adess è rito a indossarne l'armatura in una nuova rappresentazione. Come possiamo vedere, il costume ritraenell'elegante armatura Undvik, propria delle isole Skelige.Questo set è ottenibile con un DLC gratuito lanciato nel 2015, e che naturalmente sarà integrato nella Complete Collection per Nintendo Switch.Leggi altro...

