Gazzetta | La Federcalcio pensa al futuro di Totti e De Rossi

(Di lunedì 24 giugno 2019) Francescoe Daniele Depotrebbero ritrovarsi insieme nella. Lo scrive la. A Francesco Gravina ha offerto un ruolo nel Club Italia, che si occupa della Nazionale, è un fatto già noto. La novità è che a Daniele Deè stato proposto di entrare a far parte dello staff tecnico di Roberto Mancini. Se accettasse potrebbe frequentare anche il Supercorso di Coverciano e fare viaggi di aggiornamento, prima di dedicarsi ad un percorso da allenatore. Per ora, però, Depreferisce continuare a giocare in Serie A. A tentarlo c’è la Fiorentina di Montella e Pradè. Anche la Sampdoria lo aveva contattato, prima di affidarsi a Di Francesco. L'articolo: Laaldie DeilNapolista.

