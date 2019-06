Game of Thrones | le riprese del prequel si spostano in Italia | a Gaeta

Emis Killa boccia il finale di Game of Thrones : le parole del rapper : Game of Thrones, il finale di stagione ha deluso anche Emis Killa: il rapper non promuove l’ottava stagione L’ottava e ultima stagione di Game of Thrones ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan della serie. Un finale diverso, magari con più colpi di scena o, semplicemente, un epilogo migliore per i protagonisti più amati […] L'articolo Emis Killa boccia il finale di Game of Thrones: le parole del rapper proviene da ...

Nikolaj Coster-Waldau di Game of Thrones da Westeros a Hollywood : i dettagli sulla nuova serie : Nikolaj Coster-Waldau ha già trovato una nuova parte dopo aver interpretato lo sterminatore di Re, Jaime Lannister in otto stagioni di Game of Thrones. Da Westeros, l'attore si troverà catapultato in un ambiente tutt'altro che magico: lo star system Hollywoodiano. Il progetto si intitola Gone Hollywood, una serie drammatica ambientata negli anni Ottanta di cui è stato ordinato l'episodio pilota. La storia segue alcuni agenti che lasciano il ...

5 ipotesi sugli spinoff di Game of Thrones : Per un’avventura seriale che si chiude, un’altra se ne apre. Game of Thrones, serie per la quale si sono spesi tutti gli aggettivi possibili – epica, monumentale, grandiosa – ha chiuso poche settimane fa con un epilogo incensato da una parte e criticato dall’altra, mentre Bloodmoon, il primo di un numero imprecisato di spinoff ispirati al mondo fittizio creato dallo scrittore George RR Martin, ha iniziato le sue riprese da poco in Irlanda ...

Game of Thrones - iniziate a Belfast le riprese del prequel : Chiuso un set, se ne riapre un altro. Il mondo, però, resta (più o meno) lo stesso: sono iniziate da pochi giorni, nell'Irlanda del Nord, le riprese del pilot del prequel di Game of Thrones, il primo dei cinque progetti legati all'universo creato da George R.R. Martin a cui la Hbo ha voluto dare fiducia ordinando, appunto, l'episodio pilota.Come ben sappiamo, questo non significa che vedremo sicuramente la serie tv in onda: i vertici del ...

Game of Thrones - ecco una versione riscritta della stagione finale : http://www.youtube.com/watch?v=G0mncEl4nVU Inutile nasconderlo: l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones ha lasciato delusi parecchi fan. A essere oggetto delle critiche è stata soprattutto la scrittura degli episodi conclusivi: secondo molti, infatti, gli showrunner David Benioff e DB Weiss avrebbe coordinato una sceneggiatura frettolosa, con numerosi buchi di trama e inoltre con scelte controverse. E dopo che una petizione aveva ...

Mtv Movie & Tv Awards 2019 - fra i vincitori Game of Thrones e Avengers : (foto: Getty Images) Il consueto appuntamento con i premi del cinema organizzati da Mtv da qualche anno a questa parte si è aperto anche alle serie tv, assumendo il nuovo nome di Mtv Movie & Tv Awards. Nella serata del 17 giugno, in un evento condotto dalla star di Shazam! Zachary Levi, sono stati dunque assegnati i riconoscimenti a forma di pop corn. Le categorie (come quella del miglior bacio o del miglior cattivo) sono piuttosto bizzarre ...

MTV Film e Tv Awards : prevedibili vittorie per Game of Thrones - EndGame - Lady Gaga e Noah Centineo : MTV Film e Tv Awards trionfa Avengers: EndGame e il mondo Marvel, Best Show a Game of ThronesI premi del pubblico “giovane” di MTV, i premi che mischiano tutto generi e genere con attori e attrici insieme, Film e serie uniti, con Villanelle che ha provato a sfidare Thanos (non riuscendoci) come miglior Villain, riflettono i gusti del pubblico.Così il Best Show è Game of Thrones e il miglior Film Avengers: EndGame che ha anche il ...

Game of Thrones - l’attrice di Cersei è insoddisfatta della sua morte : L’ultimo episodio in assoluto di Game of Thrones è andato in onda già qualche settimana fa ma c’è chi ancora non si è messo il cuore in pace. Se molti fan ancora non possono tollerare l’idea che la serie più amata dello scorso decennio sia finita in quel modo, anche gli interpreti del cast stanno in qualche modo manifestando la propria insoddisfazione. Dopo Conleth Hill che si era detto frustrato della fine del suo Varys, ...

Su Netflix un Game of Thrones giapponese : Age of Samurai : Battle for Japan : C’è una bella notizia per chi ha amato lo Shogun della seconda stagione di Westworld e si sente orfano de Il Trono di Spade: Netflix ha annunciato un nuovo show, intitolato Age of Samurai: Battle for Japan. Secondo quanto riportato da Deadline (che ha dato la notizia in esclusiva), la produzione, cioè Netflix in collaborazione con Blu Ant Media-run Smithsonian Canada, lo avrebbe descritto come un vero e proprio Game of Thrones ...

Game of Thrones spin off : tutto quello che sappiamo su Bloodmoon : Game of Thrones, tutto ciò che si sa sullo spin-off della serie I fan di Game of Thrones sono stati costretti a dire addio alle vicende legate al famoso Trono lo scorso 19 maggio, con l’ultima puntata dell’ottava stagione. Sono davvero tanti coloro che non sono riusciti ad accettare la fine della tanto amata serie […] L'articolo Game of Thrones spin off: tutto quello che sappiamo su Bloodmoon proviene da Gossip e Tv.

Anteprima Elden Ring : tra Game of Thrones e Dark Souls - scopriamo il gioco di Martin : Si chiama Elden Ring. Si legge fantasy. Di quelli oscuri, dal fascino gotico e la personalità (ancora) ambigua. Annunciato tra le luci e i colori della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, si tratta del nuovo videoGame di Hidetaka Miyazaki e dalla sua From Software. Talenti che, tra le altre cose, hanno dato vita a Bloodborne, alla sontuosa trilogia ruolistica di Dark Souls e al più recente - e cattivissimo! - Sekiro ...

Quella volta che Sophie Turner di Game of Thrones ci ha provato con Matthew Perry di Friends - ma è andata male : Se fosse un episodio di Friends, parafrasando i classici titoli della serie, lo intitoleremmo "Quella volta che Sophie Turner di Game of Thrones ci ha provato con Matthew Perry ma le è andata male". A raccontarlo è stata proprio lei, la Sansa del Trono di Spade, ridendo del suo stesso approccio con il collega ex star di Friends. Durante la promozione del suo nuovo film X-Men: Dark Phoenix, la Turner ha partecipato al format "Behind the ...

Da Game of Thrones alla realtà - le relazioni al tempo del sovranismo : (A cura di Guglielmo Picchi, sottosegretario leghista agli Affari Esteri, per la rivista Formiche) “Logica vuole che esista una proporzione geometrica tra l’argomento che deve essere sostenuto e la forza necessaria a sostenerlo”. Potrebbe sembrare una frase pronunciata dalla Regina dei Draghi nel suo nobile seppur spietato sforzo di liberare i popoli dall’oppressione schiavista. Appartengono invece al cardinale ...