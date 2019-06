Frecciabianca investe e uccide una persona: traffico ferroviario in tilt (Di lunedì 24 giugno 2019) Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di lunedì nel territorio del comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. L'episodio ha mandato in tilt l'intera circolazione ferrovia sulla tratta Paola-Sapri, tra Calabria, Basilicata e Campania. Numerosi convogli sono stati soppressi e sostituti con servizi bus navetta mentre altri hanno subito ritardi fino a 189 minuti. (Di lunedì 24 giugno 2019) Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di lunedì nel territorio del comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. L'episodio ha mandato inl'intera circolazione ferrovia sulla tratta Paola-Sapri, tra Calabria, Basilicata e Campania. Numerosi convogli sono stati soppressi e sostituti con servizi bus navetta mentre altri hanno subito ritardi fino a 189 minuti.

Tragedia nelle scorse ore sulla linea ferroviaria Paola-Sapri, tra Calabria, Basilicata e Campania. Un uomo ha perso la vita essere stato travolto in pieno da un convoglio ferroviario passeggeri mentre era sui binari poco fuori la stazione di di Praja-Ajeta-Tortora. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di lunedì 24 giugno, intorno alle 11, nel territorio del comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. L'episodio ha coinvolto il treno Freccia Bianca di Trenitalia numero 8862 partito da Reggio Calabria Centrale alle ore 8.35 e diretto a Roma Termini dove era atteso alle 15.04. Dopo l'allarme lanciato dagli stessi macchinisti del treno, sul luogo della tragedia in poco tempo sono accorsi i i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, seguiti poco dopo dai colleghi del Comando provinciale di Cosenza. Per la vittima, di cui non è stata resa nota l'identità ormai non c'era più nulla da fare. Nell'impatto l'uomo è finito sui binari opposti a quelli su cui viaggiava il treno .