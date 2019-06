Francesco Totti alle Baleari celebra le donne della sua famiglia | “Sono le più belle del

Francesco Totti a Ibiza dimentica le polemiche ma non il pallone - : Francesca Galici Ha preferito lasciare per qualche settimana l'Italia dopo l'addio alla sua Roma per riposarsi e per rilassarsi. Francesco Totti si srta godendo il meritato relax a Ibiza insieme a Ilary e ai loro tre bambini in attesa di decidere del suo futuro Francesco Totti potrebbe quasi essere considerato il “disoccupato d'oro” dell'estate italiana. L'ex capitano della Roma da qualche giorno ha rassegnato le sue dimissioni dal ...

Francesco Totti e la dedica d’amore su Instagram per Ilary e le figlie : Francesco Totti commuove i follower con una dedica d’amore su Instagram per Ilary Blasi e le figlie: Chanel e Isabel. L’ex capitano della Roma dopo l’addio alla società e i gossip dei giorni scorsi è volato a Ibiza con tutta la famiglia. Una vacanza per dimenticare lo stress e i dispiaceri delle ultime settimane anche grazie alle donne della sua vita: Chanel e Isabel.-- Nei giorni scorsi il calciatore si era concesso una fuga romantica con ...

Francesco Totti ricomincia dalle sue donne - le «più belle del mondo» : Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza Totti e Ilary Blasi a Ibiza ...

Francesco Totti e Ilary Blasi hot a Ibiza - per i 14 anni di matrimonio. Lui promette : Per sempre : Ilary Blasi e Francesco Totti sono volati a Ibiza, per celebrare il loro 14esimo anniversario di matrimonio. Lunedì 17 giugno è passato alla cronaca come il giorno d'addio di Francesco Totti alla As Roma. Ma, all'indomani della data che l'ex bomber della Roma ha paragonato metaforicamente alla morte, Totti è partito per l'isola di Ibiza insieme alla sua consorte, Ilary Blasi.-- Diverse ore fa, la bella Ilary ha infatti pubblicato ...

Per sempre! Francesco Totti e Ilary Blasi a Ibiza per festeggiare 14 anni di matrimonio : Il giorno dopo l’addio alla Roma, ufficializzato nella conferenza stampa nella sala d’onore del Coni, Francesco Totti è subito andato in vacanza. Con la moglie, Ilary Blasi, l’ex capitano ed ex dirigente giallorosso è volato a Ibiza, dove la coppia ha festeggiato anche i 14 anni di matrimonio.-- Ieri, infatti, la showgirl e conduttrice aveva postato una romantica foto scattata al mare, allegando nella didascalia 14 cuori. Era infatti il 19 ...

Sea Watch - il cugino di Francesco Totti salva vite a bordo della nave nel Mediterraneo : Cristian Totti, cugino di secondo grado di Francesco Totti, salva i migranti nel Mediterraneo. Fa parte dell'equipaggio della Sea Watch ed è bloccato, insieme ai 43 migranti soccorsi, a largo di Lampedusa. Il cugino dell'ex capitano della Roma ha raccontato a Repubblica di non aver mai avuto l'occasione di incontrare Francesco.

Francesco Totti e Ilary Blasi a Ibiza per festeggiare 14 anni di matrimonio : «Per sempre» : Il giorno dopo l'addio alla Roma, ufficializzato nella conferenza stampa nella sala d'onore del Coni, Francesco Totti è subito andato in vacanza. Con la moglie, Ilary Blasi, l'ex...

I love you 14! l’anniversario romantico Ilary Blasi e Francesco Totti : Ilary Blasi e Francesco Totti sono senza ombra di dubbio una delle coppie vip più unite e longeve. Ex Letterina e oggi conduttrice affermata lei, ex calciatore lui, stanno insieme da tantissimi anni e hanno avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Ilary e Francesco festeggiano 14 anni di matrimonio e per l’anniversario non poteva mancare uno scatto social. 14 anni d’amore e Ilary e il suo Francesco sono innamorati come il primo giorno. Sui ...

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : stasera Francesco Totti e Dark Polo Gang : stasera a Realiti: l'addio di Francesco Totti, i danni della chirurgia estetica e il mondo della musica trap.

Francesco Totti clamoroso : saluta Roma e se ne va a Ibiza con Ryanair : «Il riferimento di Totti ad un suo potenziale ritorno con una nuova proprietà? Abbiamo notato che era sollecitato dai giornalisti ed essendo noi una società quotata in borsa dobbiamo essere delicati nel trattare determinati argomenti. Pallotta è stato chiaro, la Roma non è in vendita, è bene che i m

Addio Totti - Di Biagio : “Un’idea ce l’ho e ne ho parlato con Francesco…” : Sono stati compagni di squadra alla Roma ma stanno attualmente vivendo momenti diversi. Uno domenica ha bagnato con una vittoria l’esordio agli Europei Under 21, l’altro il giorno dopo ha detto ufficialmente Addio alla Roma dopo una vita. Il Ct degli azzurrini Gigi Di Biagio commenta così la decisione di Totti. “Un’idea ce l’ho e ne ho parlato con Francesco. Da fuori sembra che vogliano farsi del male. Non ...

I sassolini che Francesco Totti si è tolto dalle scarpe : "Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato email al Ceo della Roma dove ho scritto un po' di parole e un po' di frasi per me inimmaginabili: ho dato le mie dimissioni dall'As Roma. Pensavo che questo momento non sarebbe arrivato mai". Lo ha detto Francesco Totti aprendo la conferenza stampa dedicata al suo addio, organizzata all'interno del Salone d'Onore del Coni "La mia è stata una scelta coerente - ha aggiunto - perché davanti a ...

Francesco Totti - re di trasparenza : Mentre, come moltissimi romani, ascoltavo la conferenza stampa di Francesco Totti al Salone d'onore del Coni, erano queste le parole che mi frullavano per la testa: Francesco, Re di Roma grazie alla sua trasparenza. L'unica fonte della fiducia è la trasparenza. Nessuna comunità, nessuna famiglia, nessuna squadra può lavorare senza trasparenza perché se non c'è trasparenza non c'è fiducia. Noi tutti vogliamo sapere la verità sui nostri rapporti. ...

LA ROMA ATTACCA Francesco TOTTI/ 'Amareggiati - lasciati senza una risposta' : La ROMA replica a FRANCESCO TOTTI dopo la conferenza stampa di addio: Pallotta, Baldini e i dirigenti spiazzati dale accuse del capitano.