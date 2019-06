Francesco | morto a 26 anni dopo l' incidente alla Sapienza | I soccorsi sono stati

È morto Francesco Ginese - il 26enne che si era ferito mentre scavalcava il cancello dell’università La Sapienza di Roma : Domenica è morto Francesco Ginese, il ragazzo di Foggia che si era gravemente ferito nella notte tra venerdì e sabato mentre cercava di scavalcare un cancello all’università La Sapienza di Roma; aveva 26 anni. Ginese stava cercando di entrare nell’università

Francesco - 7 anni - morto per un'otite curata con l'omeopatia : genitori condannati : condannati a tre mesi di carcere, pena sospesa, i genitori di Francesco Bonifazi, il bambino di 7 anni di Cagli (Pesaro Urbino) morto il 27 maggio 2017 per una otite batterica bilaterale curata con...

Siracusa - incidente all’alba tra moto e camion : morto Francesco Garofalo - militare di 41 anni : incidente all'alba di questa mattina sulla statale 124 a Siracusa, nei pressi del cimitero. Un militare di 41 anni, Francesco Garofalo, è morto dopo essere finito con la sua moto contro un camion che procedeva nella stessa direzione per cause in via di accertamento. È deceduto sul colpo. La Procura della città siciliana ha aperto un'inchiesta.

Nuoro. Francesco Zurru morto in un incidente stradale : Tragedia della strada in Sardegna. Francesco Zurru, 73 anni, è morto all’ospedale di Nuoro in seguito alle ferite riportate in

PierFrancesco Favino : "Quando papà è morto ero sul set - continuai a girare" - : Alessandro Zoppo L’attore, protagonista a Cannes con “Il traditore”, ricorda il rapporto col padre, scomparso mentre girava in Marocco, e “il dolore che mi attraversò a ondate” Pierfrancesco Favino racconta per la prima volta il rapporto con suo padre. L’attore, protagonista al Festival di Cannes con Il traditore (film di Marco Bellocchio che ha suscitato polemiche per l’uscita in sala fissata al 23 maggio) ha rivelato a Vanity Fair ...

PierFrancesco Favino : "Ero sul set quando papà è morto - continuai a girare" : Pierfrancesco Favino si trovava sul set quando ha appreso la notizia della morte di suo padre. A Vanity Fair, l’attore - protagonista del film Il traditore, in concorso in questi giorni a Cannes - racconta il rapporto con il genitore scomparso, che tentò di dissuaderlo dal sogno di diventare attore, ma alla fine gli ha testimoniato il suo orgoglio. ″È il 2002. Sono nel deserto, nei panni del sergente Rizzo, ...

Francesco Chiofalo su Selvaggia : 'È dispiaciuta che non sia morto - mi odia' : Sono parole molto forti quelle che Francesco Chiofalo ha usato per commentare il comportamento che la sua ex Selvaggia Roma ha avuto quando lui è stato male. Intervistato in radio con la nuova fidanzata Antonella Fiordelisi, il romano ha detto che la donna con la quale ha partecipato a Temptation Island lo odia, che è cattiva e che secondo lui è dispiaciuta che il suo intervento alla testa sia andato bene. Il ragazzo, inoltre, ha paragonato la ...