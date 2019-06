Francesca De Andrè tradita da Gennaro Lillio? La segnalazione

Gennaro Lillio fa una dichiarazione importante su Francesca De Andrè : Grande Fratello: Gennaro Lillio smentisce le voci su Francesca De Andrè In questi giorni Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sono divisi, ma solo fisicamente. La coppia del GF 16 infatti continua ad andare d’accordo, scambiandosi messaggi d’amore sui social. Francesca De Andrè si trova in vacanza a Miami con le amiche, mentre Gennaro Lillio è rimasto in Italia per lavoro. In queste ore però il modello partenopeo ha voluto fare una ...

Gennaro rivela : 'Io e Francesca De Andrè abbiamo avuto rapporti almeno sei volte al GF' : Nonostante Francesca De Andrè l'abbia negato più volte, pare che tra lei e Gennaro Lillio sia successo di tutto sotto le coperte quando erano nella Casa del Grande Fratello. A raccontare alcuni particolari dell'intimità che hanno vissuto davanti alle telecamere, è stato il napoletano nel corso di un'intervista che ha rilasciato in radio pochi giorni fa: il ragazzo ha fatto sapere che tra lui e la fidanzata ci sono stati almeno sei "incontri ...

Gennaro Lillio pazzo di Francesca De Andrè/ "Io? Più disinvolto di lei…" ecco perché : Gennaro Lillio pazzo di Francesca De Andrè: 'dopo il Grande Fratello è un'altra persona, addirittura più bella', svela il napoletano.

Gennaro Lillio su Francesca De Andrè : “Comportamento inaccettabile” : Francesca De Andrè: Gennaro Lillio si ricrede sulla ragazza Francesca De Andrè, nel periodo in cui ha vissuto nella Casa, inutile negarlo, ha avuto atteggiamenti fuori dalle righe. Atteggiamenti che l’hanno fatta finire nella bufera. E a tal proposito oggi ha voluto dire la sua anche Gennaro Lillio, spiegando alcune cose interessanti. Cosa ha detto? L’ex concorrente del GF, in un’intervista rilasciata al magazine Vero, ha ...

Uomini e donne - Gennaro Lillio difende Francesca De Andrè : "Oggi è completamente diversa" : In barba alle critiche e malelingue, continua la love story tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Il ragazzo difende l'ex concorrente del Grande Fratello. “Mentre ci trovavamo nella Casa, ogni lunedì a Francesca veniva puntato il dito contro. Ha vissuto un’esperienza di forte stress, è sempre sta

Mila Suarez dedica a Francesca De André Vaff****** : Tra Francesca De André e Mila Suarez, da sempre, non corre buon sangue. Le due hanno cominciato ad attaccarsi a vicenda tra le mura della casa del Grande Fratello 16, per via di Alex Belli. Non appena entrata della casa, la Suarez si diceva ancora molto legata al ricordo del suo ex Belli, dal quale si sentiva profondamente tradita, tanto da lamentare pubblicamente che Alex l'avrebbe fatta soffrire molto. Ma nella casa del Gf16, c'era Francesca ...

Francesca De Andre e Gennaro Lillio snobbati - non risulterebbero essere simpatici per molti dirigenti Mediaset : Si torna a parlare di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, questa volta la loro presenza non sarebbe gradita da Maria De Filippi nche se è la cocca di Barbara d’Urso, in realtà sembra che Francesca De André non piaccia molto né ai vertici Mediaset, né ai colleghi della d’Urso, che non approvano l’eccessiva volgarità della ragazza. E a … Continue reading Francesca De Andre e Gennaro Lillio snobbati, non risulterebbero essere simpatici per ...

Gennaro Lillio e Francesca De André/ 'Da Barbara d'Urso ci dovevano attaccare...' : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè raccontano cosa hanno fatto una volta fuori dal Grande Fratello 2019: l'amore in una stanza d'albergo.

Grande Fratello : Francesca De Andrè in vacanza senza Gennaro Lillio : Francesca De Andrè in Florida pensa a Gennaro Lillio: “Mi manchi” Francesca De Andrè è volata in Florida in queste ore, precisamente a Miami. L’ex gieffina si è concessa una vacanza dopo le altalene emotive del Grande Fratello, ma senza Gennaro Lillio. Come si evince da Instagram infatti il modello ha trascorso qualche giorno a Napoli con la famiglia, pronto a ripartire per lavoro, mentre Francesca De Andrè è volata ...