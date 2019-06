Franca Valeri | Questa Italia non mi piace Mi fa paura chi ha in mano il nostro

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019)è una bella signora con i capelli corti, un vestito azzurro e un meraviglioso anello con un grande smeraldo al mignolo. Se ne sta seduta nella sua casa di Balduina che affaccia su una Roma tropicale, accomodata su una poltrona antracite e circondata dai dipinti di Colette Rosselli – con la quale intrecciò un sodalizio lungo e fruttuoso, sostenuto da Indro Montanelli – e vezzeggiata da un cavalier king tricolore che, per tutta l’intervista, russerà rumorosamente sul tappeto.ha da poco pubblicato con Einaudi un libro pungente, che pare più un pamphlet filosofico che un breviario biografico. Si tratta de “Il secolo della noia” (pp. 99, € 12), brillante guida al-pensiero che passa dall’analisi dei costumi (“diciamo pure che l’istituto della famiglia è quello che detiene il ...

