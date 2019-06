Forza Italia è finita nel 2009 Toti e Carfagna ripartono da zero

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) A mio modo di vedere la storia politica difinisce il 25 aprile del, quando Silvio Berlusconi pronuncia il discorso più significativo della sua carriera di leader e di uomo delle istituzioni.Con quelle parole (pronunciate a poche settimane dal terremoto e davanti a molti partigiani dell’Anpi) Berlusconi propone un patto di riconciliazione in nome dell’interesse nazionale, patto che però non verrà mai messo in pratica (anche, ma non esclusivamente, per errori commessi proprio da lui). E per giunta la mancata applicazione di quel patto conduce l’avventura politica del Cavaliere a una serie di disastri che sono facilmente elencabili in tre tappe essenziali: disgregazione della coalizione uscita vincitrice dalle elezioni del 2008 (Fini e tutti quelli che lo seguono) con conseguente approdo di Mario Monti a Palazzo Chigi, ...

angelomangiante : L'Italia c'è, ha tanto talento e domina il Belgio. Le speranze di continuare-complice la Spagna- sono poche, ma sar… - SkyTG24 : L'#LIntervista di @MariaLatella a @mara_carfagna e @GiovanniToti, coordinatori nazionali di Forza Italia ? - renatobrunetta : #Salvini ci dica quali sono le coperture (sostenibili non in deficit) per realizzare la #flattax. Se le coperture s… -