eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) Lo streamer Dr.ha siglato un nuovo record guidato da una buona causa. In occasione dell'evento diGuardianCon infatti, riporta Forbes, lo streamer ha racimolato la cifra record di 920.000 di.Come possiamo vedere, lo stesso Dr.aveva già preso parte ad una manifestazione del generendo ben 50.000, ma questa volta si è decisamente superato, è il caso di dirlo. La cifra diunè stata raccolta in 4 ore di tempo, e l'intero ammontare sarà devoluto al St.Jude Children's Hospital.Si tratta di un totale record se consideriamo che sono stati raccolti in un lasso di tempo così breve. All'evento hanno partecipato altri nomi noti ditra cui Ninja, TimtheTatman, ItsmeJP, Annemunition. Leggi altro...

Eurogamer_it : Fortnite: Dr.Lupo raccoglie quasi un milione di dollari per beneficenza #Fortnite - infoitscienza : Fortnite, streamer Dr.Lupo raccoglie una cifra record per beneficienza - Multiplayerit : Fortnite, streamer Dr.Lupo raccoglie una cifra record per beneficienza -