Flat tax | Salvini “trovati già 15 miliardi” | M5S “dove sono”

Di Maio : basta giocare a nascondino sulla manovra - spiegare a italiani Flat tax : Roma – “Il tema non e’ se anticipare o meno” la manovra “ma cosa ci mettiamo dentro”, dice Luigi Di Maio arrivando a Taranto. E aggiunge: “Ho sentito il viceministro Garavaglia dire che non rivela le coperture della flat tax se no Di Maio gliele ruba. Ecco, non e’ il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi di euro con cui fare la flat tax anche perche’ non lo devono dire a di Maio ma a ...

Il viceministro Garavaglia : “Minibot? Un casino se per tutti. Coperture Flat tax non le dico. Preoccupati per salario minimo” : Preoccupazione per il salario minimo, sì ai minibot ma non per tutti altrimenti è un “casino” e nessuna informazione sulle Coperture della flat tax per evitare azioni di “spionaggio” dell’alleato di governo. Il viceministro dell’Economia, il leghista Massimo Garavaglia, parla delle mosse economiche sul tavolo dell’esecutivo Conte e marca le distanze dal M5s. “Siamo un po’ Preoccupati, l’unica ...

"Manovra in estate" - Salvini vs Di Maio/ "Flat tax da 15 miliardi - fondi ci sono" : Salvini 'anticipiamo la Manovra in estate, basta dare sangue all'Europa'. Di Maio replica 'Lega dia le coperture della Flat Tax'. Carroccio '15 miliardi'

Mini-Bot - strappo di Giorgetti : «Non sono verosimili - altrimenti li farebbero tutti» Flat tax - lite Salvini -Di Maio : Il sottosegretario attacca: «Chi crede a Borghi? Se si potessero fare li farebbero tutti». La replica: «È una cosa coraggiosa, Salvini è d’accordo»

Salvini : «Subito manovra e Flat tax». M5S : «Dove sono i soldi?». Giorgetti boccia i minibot : «L'Europa sappia che qualunque cosa accada, taglio le tasse». Non è la prima volta che Matteo Salvini lo dice. Ma la richiesta di una flat tax da «almeno 15...

Salvini 'anticipa' la manovra "I 15 mld per la Flat tax ci sono" : Matteo Salvini conferma la flat tax e rilancia: anticipiamo la legge di bilancio. Parole che il vice presidente del Consiglio pronuncia da una spiaggia di Milano Marittima, dove annuncia anche che i 15 miliardi necessari per la flat tax sono stati gia' trovati. Segui su affaritaliani.it

Salvini : per Flat tax 15 mld già trovati : 14.52 La Flat tax si farà, servono "almeno 15 miliardi" che sono stati "già trovati". Lo assicura il vicepremier Salvini, intervistato sulla spiaggia di Milano Marittima da SkyTg24. "Non è un capriccio della Lega diminuire le tasse alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori, è l'unico modo per far ripartire questo Paese. A Bruxelles si mettano l'animo in pace, nel 2020 non tutti ma tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove ...

Di Maio : Lega indichi coperture Flat tax : 13.52 "Per me la manovra di bilancio si può fare anche domani mattina. Il tema è che non ancora conosco quali siano le coperture della Flat tax". Lo ha detto il vicepremier Di Maio, a Campobasso. "Credo sia una responsabilità e un onere della Lega, che ha vinto le elezioni europee, ed è giusto che avanzi la proposta economica", ha aggiunto.

Flat tax - tutti gli errori della retorica populista : La Flat-tax è, assieme al reddito di cittadinanza, uno dei provvedimenti bandiera di questo Governo. Uno di quelli su cui la coalizione Giallo-Verde si gioca la sua credibilità. È...

L'asse Conte-Tria conferma le tensioni nel governo sulla Flat Tax : Nel difficile incastro sulle nomine dei vertici Ue, l'Italia prova ad inserirsi per portare a casa lo stop alla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. "Sono due partite distinte", tiene a chiarire il premier, ma al di là delle dichiarazioni ufficiali della Merkel, "con Conte non abbiamo parlato di questo", ha spiegato la cancelliera tedesca al termine del Consiglio europeo, Roma è pronta ad appoggiare le differenti ...