Fiera di Roma | dispiaciuti per episodio vicino nostri cancelli | servizi pulizia mai

Chi sono gli aspiranti navigator in fila per il test alla Fiera di Roma : Ad aspettare questo giorno erano in 54mila: da oggi e fino al 20 giugno alla Fiera di Roma si terranno i test per gli aspiranti navigator che si contenderanno il compito di orientare gli assegnatari del Reddito di cittadinanza verso un posto di lavoro. Oggi sono loro, le future guide, a giocarsi la

Navigator - al primo turno di test alla Fiera di Roma si presenta solo il 35% dei candidati ammessi : Le domande erano state poco meno di 80mila. I candidati ammessi 53.900. Ma, se continuerà così, il concorso per diventare Navigator sarà decisamente meno selettivo del previsto. Martedì mattina, al primo dei sei turni di test scritti, alla Fiera di Roma erano attesi 9mila aspiranti, ma se ne sono presentati solo 3.194: il 35%. A comunicarlo è stata Anpal Servizi, la società che ha bandito il concorso per selezionare i 2.980 Navigator che ...

Concorso navigator - via al test : tre giorni di fuoco a Fiera di Roma per 54mila candidati : Al via oggi a Fiera di Roma il Concorso per i 54mila aspiranti navigator che hanno passato la prima fase di selezione. Dovranno rispondere ad un test composto da 100 domande a risposta multipla e solo 2980 di loro, alla fine, otterranno l'assunzione a navigator fino ad aprile 2021, il nuovo profilo professionale che orienterà al lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Inaugurata nuova linea bus tra stazione Termini e Fiera di Roma : Roma – Si inaugura la nuova linea bus di collegamento diretto tra la stazione Termini e Fiera Roma, grazie alla partnership con Sit (Societa’ italiana trasporti) e Carrani Bus. Il servizio di linea – attivato per ora nelle giornate in cui si svolgono in Fiera manifestazioni, eventi e concorsi – collega per la prima volta direttamente il centro della citta’ con Fiera Roma. Un servizio da molte parti auspicato, che ...

Concorso navigator : il test si terrà alla Fiera di Roma - un punto per le risposte corrette : I poco più di 53mila candidati preselezionati sosteranno il test selettivo per diventare navigator nei giorni di martedì 18 (inizieranno i candidati il cui cognome ha inizio con la lettera C, estratta alla presenza della Commissione di Vigilanza), mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, in sessioni distinte. Il test selettivo costituito da 100 domande a risposta multipla, da concludere in 1 ora e 40 minuti, mira a selezionare 2980 navigator, il cui ...

