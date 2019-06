Ferrari - La Cavalcade sulle strade della Campania

quattroruote

(Di lunedì 24 giugno 2019) Si è svolta dal 18 al 21 giugno l'ottava edizione. Quest'anno clienti e collezionisti del Cavallino hanno visitato l'isola di Capri, la Costiera Amalfitana e luoghi di grande importanza per il turismo locale come la Reggia di Caserta.Oltre 200 appassionati alla. Oltre 200 appassionati da 20 paesi diversi hanno partecipato all'evento con le sportive di Maranello di ogni epoca, con la partecipazione anche di esemplari speciali di ultima generazione come la 488 Pista Pilota e la LaAperta.Tra i numerosi modelli presenti non mancavano nemmeno le nuove Monza SP1 e SP2, otto La, una Enzo e due dei dieci esemplariJ50. Oltre ai clienti italiani ed europei erano presenti appassionati dal Medio Oriente, dagli Stati Uniti, dall'estremo oriente e persino da Australia e Nuova Zelanda.

ItalianAirForce : Oggi il #9stormo dell'#AeronauticaMilitare, che per il suo stesso simbolo di reparto crea una sinergia naturale con… - quattroruote : La #Cavalcade 2019 ha portato 200 #Ferrari di tutte le età sulle strade della Costiera Amalfitana e dell'entroterra… - ANSA_Motori : Le #Ferrari lungo le strade di #Capri per #Cavalcade2019 - -