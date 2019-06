Federica Lepanto tentatrice a Temptation Island | scoppia la polemica

lanostratv

(Di lunedì 24 giugno 2019)criticata sui socialha vinto il Grande Fratello alcuni anni fa. La ragazza infatti è riuscita a vincere il padre di tutti i reality show per la sua personalità e la sua dolcezza. In quella circostanzaha sempre dichiarato di essere innamorata dell’amore e di avere determinati valori. Dichiarazioni che, inutile negarlo, stridono un po’ con la sua scelta di fare ladi6. Motivo per cui in queste ultime ore l’ex vincitrice del GF è stata presa di mira dal popolo del web, il quale l’ha accusata senza tanti convenevoli di essere assolutamente incoerente. Avranno ragione a pensarla in questo modo? E la ragazza farà breccia nel cuore di qualche fidanzato?dirisponde alle critiche: la confessione Stasera inizierà2019. ...

