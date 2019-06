Federica Lepanto spiega il suo ruolo a Temptation Island | Essere una sfascia coppie

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Marina Lanzone Dopo le critiche insistenti sulla sua partecipazione al reality, la ex vincitrice del Grande Fratello 14 ha preso la parola: le tentatrici devono solo "ascoltare" e "confrontarsi" con i fidanzati, senza rovinare le relazioni di propositoè iniziato da poco, ma la ex vincitrice del Grande Fratelloha già fatto parlare di sé. Ancor prima della messa in onda della prima puntata, molte persone sui social hanno accusato la ex gieffina diuna persona incoerente. Durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello,si è sempre definita una “romanticona” alla ricerca del principe azzurro. Proprio grazie alla sua personalità genuina e sognatrice è riuscita a vincere l’edizione del 2014. Un’immagine che stride con quella attuale e che la vede nei panni della tentatrice. Essendo le puntate registrate, molti ...

tree42725679 : Ma questa FEDERICA LEPANTO CHE SI STRUSCIA su MASSIMO E si permette di giudicare una DONNA più grande che MANCO C… - spadavigile : Federica Lepanto era meglio che dopo il grande fratello rimanevi nel dimenticatoio dove eri piombata.. Il tempo non… - Gia_Uss90 : Tra le tentatrici ci meritavamo una delle gemelline vipere che tanto gradivano Federica Lepanto ?????? #TemptationIsland -