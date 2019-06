Fabio Colloricchio | incidente sull’Isola dei Famosi | l’ex tronista travolto da un’enorme

Fabio Colloricchio - brutto incidente per l’ex tronista nel reality spagnolo : l’ex tronista Fabio Colloricchio è stato vittima di un brutto incidente durante il reality spagnolo Supervivientes. Protagonista di Uomini e Donne, modello e star di Instagram, Fabio da diverse settimane è in Honduras per partecipare all’edizione iberica dell’Isola dei Famosi. Sin da subito Colloricchio si è fatto notare dai telespettatori, intrecciando una turbolenta relazione con Violeta Mangrinan.-- La giovane, star della versione spagnola ...

Uomini e Donne - Nicole Mazzoccato su Fabio Colloricchio : "Non lo riconosco" : Era finita a gennaio 2019 la storia d'amore tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato, che si erano conosciuti nel 2015 a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi.La ragazza è andata avanti e ha un nuovo fidanzato, Thomas Teffah, ma a Uomini e Donne Magazine ha colto l'occasione per raccontare del suo ex, protagonista a Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola, che non ha fatto altro che criticare ...

Supervivientes - Fabio Colloricchio si infortuna durante una prova ricompensa (VIDEO) : Fabio Colloricchio è uno degli ex tronisti di Uomini e Donne che attualmente sta partecipando al reality Supervivientes, la versione iberica dell'Isola dei Famosi. Il ragazzo sta facendo parecchio discutere all'interno del gioco per via della sua relazione con Violeta Mangrinan. I due hanno consumato un vero e proprio rapporto davanti alle telecamere del programma, scatenando alcune polemiche sia in Italia che in Spagna. Il video che li ritrae è ...

Fabio Colloricchio saluta Violeta che lascia Supervivientes : "Abbiamo una vita fuori" - : Luana Rosato Fabio Colloricchio saluta Violeta in lacrime e le promette che fuori avranno una vita insieme: lei costretta a lasciare Supervivientes dopo un malore Piccolo dramma a Supervivientes per l’abbandono di Violeta Mangrinan, costretta a salutare il suo Fabio Colloricchio e a tornare in Spagna a causa di alcuni problemi di salute. La ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne è stata una delle grandi protagoniste di ...

Fabio Colloricchio : uscita la sua prima canzone - 'Por un segundo' : Nelle ultime settimane l'ex tronista Fabio Colloricchio sta facendo parlare sempre più spesso di sé. prima per la sua partecipazione al programma spagnolo “Supervivientes”, la versione iberica de L’isola dei Famosi, poi per le confidenze a cui si è esposto in merito alla sua precedente relazione e, adesso, perché è uscito "Por un segundo", il suo primo singolo musicale che, come si capisce già dal titolo, è una canzone latinoamericana proprio ...

U&D - l'ex tronista Fabio Colloricchio pubblica il suo primo singolo musicale : Fabio Colloricchio è uno degli ex tronisti di Uomini e Donne. Il ragazzo, divenuto famoso famoso tramite la trasmissione televisiva in questione, è molto amato dal pubblico di Maria De Filippi. I fan hanno acclamato la sua storia d'amore con la corteggiatrice Nicole Mazzocato, finita però dopo 4 anni di fidanzamento. Attualmente il ragazzo si sta cimentando in una nuova avventura televisiva partecipando come concorrente a Supervivientes, la ...

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio - si passa alle vie legali : Continua a distanza la querelle tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. L’ex tronista di Uomini e donne attualmente impegnato a Supervivientes, la versione iberica de L’isola dei famosi, dopo aver consumato un rapporto intimo con Violeta Mangrinan davanti alle telecamere del reality si è lasciato andare ad alcune confidenze circa la sua relazione con la ex fidanzata parlando di anni difficili trascorsi con lei e di passione che a ...

Nicole Mazzocato Querela Fabio Colloricchio! Ecco Perchè! : Per quale motivo Nicole Mazzocato ha deciso di Querelare il suo ex fidanzato Fabio Colloricchio? Cosa ha combinato di così grave l’argentino? Tutta la verità! La storia d’amore tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, nata a Uomini e Donne, è terminata da qualche mese ormai. L’argentino attualmente sta partecipando al reality show “Supervivientes”, versione spagnola de L’Isola Dei Famosi. Ed è proprio tra le ...

Uomini e Donne - Fabio Colloricchio fa infuriare Nicole Mazzocato : arriva la querela per l'ex tronsita argentino : Dopo le pesanti accuse rivolte a Nicole, nel corso della permanenza di Fabio a Supervivientes, l'ex corteggiatrice ha deciso di ricorrere ai suoi legali.

Nicole Mazzocato querela Fabio Colloricchio : "Un legale risolverà tutto" : I risvolti dell'ormai ex storia tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si spostano in tribunale. Il concorrente dell'Isola dei Famosi spagnola, 'Supervivientes', continua a rivelare, a favore di telecamera, aspetti inediti, piuttosto privati, della relazione con l'ex compagna.prosegui la letturaNicole Mazzocato querela Fabio Colloricchio: "Un legale risolverà tutto" pubblicato su Gossipblog.it 13 giugno 2019 10:58.

Fabio Colloricchio fa rivelazioni scottanti e Nicole Mazzocato lo querela : Sta facendo molto discutere la partecipazione di Fabio Colloricchio a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi in cui ha parlato spesso dell’ex Nicole Mazzocato. I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne dove hanno vissuto un’intensa storia d’amore continuata anche lontano dalle telecamere. La relazione però è arrivata al capolinea e, poco dopo, Fabio è entrato nel cast del reality spagnolo dove ha ...

U&D - Fabio Colloricchio dà della traditrice a Nicole che replica : 'Non accetto calunnie' : È finita nel peggiore dei modi tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato: i due, dopo essere stati insieme circa 4 anni, si sono detti addio qualche mese fa non senza polemiche. Da quando l'ex tronista di Uomini e Donne è diventato un concorrente della versione spagnola dell'Isola dei Famosi, sono tante le cose poco carine che sta dicendo sulla donna con la quale ha fatto coppia fissa. Dopo aver sentito l'argentino dire in Tv che ha perdonato un ...

Fabio Colloricchio senza freni all’Isola : Nicole minaccia azioni legali : Fabio Colloricchio news all’Isola dei Famosi spagnola: Nicole Mazzocato furiosa Non c’è pace per Nicole Mazzocato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua ad essere argomento di discussione di Fabio Colloricchio, al momento concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola. Nonostante la storia appena iniziata in Honduras con Violeta, il personal trainer argentino continua a rilasciare dichiarazioni […] L'articolo ...

Fabio Colloricchio vittima di un piano di Violeta? - : Luana Rosato Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno discusso ferocemente dopo le accuse rivolte alla spagnola, che secondo una naufraga di Supervivientes avrebbe messo in scena il suo interesse per l'ex tronista Continua a far chiacchierare la relazione nata a Supervivientes tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan. Nelle ultime ore, sembrava che il sentimento potesse svanire dopo le accuse nei confronti della naufraga che, ...